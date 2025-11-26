Знайдіть і увімкніть: топ 5 функцій, які прокачають ваші Android-смартфони

Телефони на базі Android славляться своєю відкритістю та багатофункціональністю, а також тією свободою, яку вони надають користувачам. Здавалося б, ми вже знаємо про них усе, — але є деякі функції, які залишаються поза увагою. І це незаслужено — вони такі корисні, що можуть абсолютно змінити ваш досвід використання Android.

Раніше на смартфонах можна було легко вибрати практично будь-яке доступне налаштування Android, пише slashgear.com. Але з часом функцій стало набагато більше, а Google навіть не завжди офіційно про них розповідає. Видання називає топ 5 прихованих функцій, які дуже вам знадобляться, — але для цього їх треба знайти. Більшість звичайних користувачів цей функціонал не задіюють, бо просто про нього не знають. Причому приховані функції не обов'язково десь заховані, підкреслює видання. Іноді вони знаходяться буквально у вас під носом, у вигляді перемикача або кнопки. Функції описані на прикладі моделі Samsung Galaxy S25 Ultra, але майже всі вони є і на інших пристроях Android.

Особистий словник

Колись телефони слугували здебільшого засобом зв'язку, але сьогодні користувачі дедалі частіше віддають перевагу звичайним дзвінкам, а не месенджерам на кшталт WhatsApp і Telegram. Тут-то і стане в пригоді Android-словник: ви можете створювати його для найчастіше використовуваних слів, які потім стануть у пригоді під час надсилання голосових повідомлень. Сюди можна додавати навіть сленгові вирази і призначати короткі ключові слова, — наприклад, створити короткий код, який генеруватиме вашу повну адресу електронної пошти при введенні в текстовому повідомленні.

Щоб додати слово в особистий словник:

Перейдіть у розділ "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Особистий словник".

Виберіть мову і натисніть на значок "+" у правому верхньому куті.

У полі "Слово" введіть речення або слово, яке ви хочете пов'язати з ключовим словом.

У полі "Поєднання клавіш" введіть слово або букву, які ви хочете використати як поєднання клавіш.

Натисніть кнопку "Назад".

Історія повідомлень

Часто ми просто змахуємо повідомлення, а потім розуміємо, що це було щось важливе, але інформація вже загубилася. Android дає можливість відновити картину.

Історія сповіщень, вперше представлена ще 2010 року в Android 11, загалом-то, і не прихована функція, просто їй не часто приділяють достатньо уваги. А вона, між іншим, може дуже стати в нагоді, оскільки зберігає історію всіх отриманих вами повідомлень, незалежно від того, закривали ви їх чи ні. Щоб її ввімкнути:

Перейдіть у "Налаштування" > "Повідомлення" > "Додаткові налаштування" > "Історія сповіщень".

Увімкніть опцію "Використовувати історію повідомлень".

Розширене розблокування

Раніше ця функція називалася "Розумне блокування", і з її допомогою ви можете тримати свій телефон розблокованим, коли він перебуває в безпечному місці — наприклад, у себе вдома.

Щоб налаштувати розширене розблокування, перейдіть у "Налаштування" > "Екран блокування та AOD" > "Розширене розблокування". Ви побачите три варіанти: "Розпізнавання тіла", "Довірені місця" і "Довірені пристрої". При виборі "Розпізнавання тіла" телефон залишатиметься розблокованим, поки він перебуває в русі, а при виборі "Довірені місця" — на переділеній локації. Опція "Довірені пристрої" дасть змогу телефону залишатися розблокованим, коли він під'єднаний до довіреного пристрою або перебуває поруч із ним.

Розділений екран/Плаваюче вікно

Поділ екрана і плаваючі вікна — це те, у чому Android досі виграє в iOS, адже на iPhone не можна одночасно запускати два додатки, а на смартфоні Android — цілком можливо, і це дає змогу виконувати кілька завдань одночасно. Наприклад, ви можете відкрити відеодзвінок в одному вікні й одночасно робити нотатки в блокноті.

Щоб запустити додатки в режимі розділеного екрана (на телефоні Samsung):

Відкрийте меню недавніх додатків.

Утримуйте значок першого додатка і перетягніть його у верхню половину екрана. Вам буде запропоновано вибрати додаток для нижньої половини екрана.

Для плаваючого вікна просто натисніть і утримуйте додаток, а потім відпустіть його в розділі "Перетягніть сюди для спливаючого вікна".

Good Lock (тільки на смартфонах Samsung)

Ця програма містить кілька модулів, кожен з них надає детальні налаштування для налаштування телефону на ваш смак. Наприклад, ви можете налаштувати рядок стану та панель швидких налаштувань за допомогою модуля QuickStar. А LockStar і NavStar дають змогу налаштувати екран блокування та панель навігації.

Game Booster + дає змогу перепризначити клавіатуру, налаштувати параметри графічного процесора та інші параметри, які підходять для геймерів. За допомогою Theme Park ви можете створити власну тему оформлення, а Camera Assistant і Sound Assistant відкривають доступ до розширених налаштувань камери і звуку.

Раніше модуль Good Lock був доступний тільки в магазині Samsung Galaxy Store, тепер він є і в Play Store. Але працює все одно тільки зі смартфонами Samsung.

