Лучшие телевизоры в "Черную пятницу" от TCL, Hisense и Samsung, — советы эксперта

Samsung, TCL и Hisense стали самыми популярными брендами недорогих телевизоров, на которые предлагают хорошие скидки в "Черную пятницу".

Эксперт Кстефан Важаров, годами тестирующий телевизоры, поделился, какой бренд лучше выбрать при покупке и почему. Он высказал свое мнение в статье для издания Popular Mechanics.

TCL, Hisense и Samsung известны широким ассортиментом моделей, включая бюджетные miniLED и QLED-телевизоры, а также высококлассные, но дорогие OLED-телевизоры. Предложений довольно много даже в Украине во время войны, и выбрать трудно.

Лучший телевизор Hisense со скидкой в "Черную пятницу"

Hisense и TCL эксперт считает своими любимыми брендами, поскольку они обычно предлагают хорошее соотношение цены и качества. Особенно автор рекомендует телевизоры Hisense U8 и TCL QM8K, обладающие высоким качеством изображения, мощным звуком и возможностями подключения.

Телевизор Hisense U8 обладает хорошим качеством и продается недорого Фото: Tom's Guide

Hisense U8 c диагональю 55 дюймов в Украине можно купить за 39 999 гривен, а вот TCL QM8K пока не завезли. Если нужен более бюджетный вариант — в магазинах предлагают 50-дюймовый Hisense U7 за 24 999 грн (скидка — 12 000 грн).

Скидки на телевизоры Samsung в "Черную пятницу"

Samsung производит одни из лучших OLED и гибридных QD-OLED-телевизоров, отличающихся очень качественным изображением, насыщенными цветами, высокой контрастностью и яркостью. Они также оснащены антибликовым покрытием, что делает их идеальными для комнат с большим количеством окон, где прямые солнечные лучи могут затруднять просмотр изображения.

Презентация телевизора Samsung S90F

Обозреватель порекомендовал Samsung S90F, который во время "Черной пятницы" в Украине продается на 20 тысяч дешевле, чем обычно — за 59 999 грн (55-дюймовая модель). Обычно более доступный телевизор Samsung S85F сейчас продается дороже 62 699 грн, и это с учетом скидки.

В таком случае стоит присмотреться к флагману S95 (55 дюймов), который продают за 69 999 грн вместо 95 999 грн, то есть на 26 000 грн дешевле.

