Найкращі телевізори в "Чорну п'ятницю" від TCL, Hisense і Samsung, — поради експерта

Samsung, TCL і Hisense стали найпопулярнішими брендами недорогих телевізорів, на які пропонують хороші знижки в "Чорну п'ятницю".

Експерт Кстефан Важаров, який роками тестує телевізори, поділився, який бренд краще вибрати під час купівлі і чому. Він висловив свою думку в статті для видання Popular Mechanics.

TCL, Hisense і Samsung відомі широким асортиментом моделей, включно з бюджетними miniLED і QLED-телевізорами, а також висококласними, але дорогими OLED-телевізорами. Пропозицій досить багато навіть в Україні під час війни, і вибрати важко.

Найкращий телевізор Hisense зі знижкою в "Чорну п'ятницю"

Hisense і TCL експерт вважає своїми улюбленими брендами, оскільки вони зазвичай пропонують хороше співвідношення ціни та якості. Особливо автор рекомендує телевізори Hisense U8 і TCL QM8K, що володіють високою якістю зображення, потужним звуком і можливостями підключення.

Телевізор Hisense U8 має гарну якість і продається недорого Фото: Tom's Guide

Hisense U8 з діагоналлю 55 дюймів в Україні можна купити за 39 999 гривень, а ось TCL QM8K поки не завезли. Якщо потрібен більш бюджетний варіант — у магазинах пропонують 50-дюймовий Hisense U7 за 24 999 грн (знижка — 12 000 грн).

Знижки на телевізори Samsung у "Чорну п'ятницю"

Samsung виробляє одні з найкращих OLED і гібридних QD-OLED-телевізорів, що вирізняються дуже якісним зображенням, насиченими кольорами, високою контрастністю і яскравістю. Вони також оснащені покриттям антивідблиску, що робить їх ідеальними для кімнат з великою кількістю вікон, де прямі сонячні промені можуть ускладнювати перегляд зображення.

Презентація телевізора Samsung S90F

Оглядач порекомендував Samsung S90F, який під час "Чорної п'ятниці" в Україні продається на 20 тисяч дешевше, ніж зазвичай — за 59 999 грн (55-дюймова модель). Зазвичай доступніший телевізор Samsung S85F зараз продається дорожче 62 699 грн, і це з урахуванням знижки.

У такому разі варто придивитися до флагмана S95 (55 дюймів), який продають за 69 999 грн замість 95 999 грн, тобто на 26 000 грн дешевше.

