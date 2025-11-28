Смартфоны заработают, как бешеные: китайский бренд поразил всех мощностью батареи (фото)

Батареи современных смартфонов становятся все более мощными. Когда-то хорошим показателем считалась емкость аккумулятора 5 000 мАч, а сегодня даже батареей на 8 000 мАч уже никого не удивишь. Но оказывается, что мощность может подскочить почти вдвое.

Прототип одного из таких супермощных телефонов уже проходит испытания, а другой – даже готовится к массовому производству, сообщает phonearena.com. Речь о китайских брендах, которые выпускают флагманские модели смартфонов с аккумуляторами все большей емкости, используя кремний-углеродную технологию.

Как отмечает издание со ссылкой на информированные источники, бренд Realme хочет поставить на свой новый гаджет аккумулятор емкостью целых 15 000 мАч. Такой смартфон уже был представлен в качестве прототипа. А телефон с батареей поменьше – на 12 000 мАч – уже готовится к массовому производству. Если слухи подтвердятся, то 2026 год ознаменует очередной рубеж в том, что касается мощности аккумуляторов. Смартфон с батареей на 12 000 мАч может появиться уже в первой половине следующего года, а "монстр" на 15 000 мАч – ближе к концу 2026-го.

Такая тенденция вполне естественна, подчеркивают эксперты. Мощность батарей будет только расти, и китайские производители в этом смысле себя не ограничивают. К тому же, такая тактика вполне успешна – пока признанные лидеры отрасли вроде iPhone и Samsung придерживаются консервативного подхода, более молодые бренды завоевывают новую аудиторию благодаря смелым решениям. Китайские смартфоны и дешевле, и производительнее – во всяком случае, заявки делаются весьма амбициозные. Мы уже видели телефоны с аккумуляторами емкостью более 8000 мАч (например, Honor X9d), так что переход на новый уровень в 10 000 мАч был лишь вопросом времени.

Между прочим, тренд на мощные батареи коснется не только премиальных моделей. Бюджетные смартфоны тоже "усилятся" – возможно, батарею на 15 000 мАч они и не получат, но аккумуляторы емкостью 8000 мАч и даже 10 000 мАч выглядят вполне реальной для них опцией.

Как уже было отмечено, Samsung, Apple и Google пока что отстают в том, что касается мощности гаджетов. Они до сих пор не используют в своих смартфонах кремний-углеродные аккумуляторы. Правда, Apple предпринимала шаги в этом направлении – к примеру, в базовой модели iPhone 17 был использован кремний-углеродный анод, но три остальные модели новой линейки по-прежнему работают на литий-ионных аккумуляторах.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Конечно, аккумуляторы емкостью 5 000 мАч (как на Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max) выглядят довольно бледно по сравнению с батареями емкостью даже 12 000 мАч, не говоря уже о 15 000 мАч. И самое печальное, по мнению специалистов, заключается в том, что такой подход, видимо, не будет меняться. Во всяком случае, на новом смартфоне Galaxy S26 Ultra изменения в смысле аккумулятора будут лишь незначительными.