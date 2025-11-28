Смартфони запрацюють, як скажені: китайський бренд вразив усіх потужністю батареї (фото)

Батареї сучасних смартфонів стають дедалі потужнішими. Колись хорошим показником вважалася ємність акумулятора 5 000 мАг, а сьогодні навіть батареєю на 8 000 мАг вже нікого не здивуєш. Але виявляється, що потужність може підскочити майже вдвічі.

Прототип одного з таких суперпотужних телефонів уже проходить випробування, а інший — навіть готується до масового виробництва, повідомляє phonearena.com. Мова про китайські бренди, які випускають флагманські моделі смартфонів з акумуляторами дедалі більшої ємності, використовуючи кремній-вуглецеву технологію.

Як зазначає видання з посиланням на інформовані джерела, бренд Realme хоче поставити на свій новий гаджет акумулятор ємністю аж 15 000 мАг. Такий смартфон уже був представлений як прототип. А телефон з меншою батареєю — на 12 000 мАг — вже готується до масового виробництва. Якщо чутки підтвердяться, то 2026 рік ознаменує черговий рубіж у тому, що стосується потужності акумуляторів. Смартфон з батареєю на 12 000 мАг може з'явитися вже в першій половині наступного року, а "монстр" на 15 000 мАг — ближче до кінця 2026-го.

Така тенденція цілком природна, підкреслюють експерти. Потужність батарей тільки зростатиме, і китайські виробники в цьому сенсі себе не обмежують. До того ж, така тактика цілком успішна — поки визнані лідери галузі на кшталт iPhone і Samsung дотримуються консервативного підходу, молодші бренди завойовують нову аудиторію завдяки сміливим рішенням. Китайські смартфони і дешевші, і продуктивніші — принаймні заявки робляться вельми амбітні. Ми вже бачили телефони з акумуляторами ємністю понад 8000 мАг (наприклад, Honor X9d), тож перехід на новий рівень у 10 000 мАг був лише питанням часу.

Між іншим, тренд на потужні батареї торкнеться не тільки преміальних моделей. Бюджетні смартфони теж "посиляться" — можливо, батарею на 15 000 мАг вони і не отримають, але акумулятори ємністю 8000 мАг і навіть 10 000 мАг виглядають цілком реальною для них опцією.

Як уже було зазначено, Samsung, Apple і Google поки що відстають у тому, що стосується потужності гаджетів. Вони досі не використовують у своїх смартфонах кремній-вуглецеві акумулятори. Щоправда, Apple робила кроки в цьому напрямку — приміром, у базовій моделі iPhone 17 було використано кремній-вуглецевий анод, але три інші моделі нової лінійки, як і раніше, працюють на літій-іонних акумуляторах.

iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 17 Pro Max Фото: phonearena.com

Звісно, акумулятори ємністю 5 000 мАг (як на Samsung Galaxy S25 Ultra та iPhone 17 Pro Max) виглядають доволі блідо порівняно з батареями ємністю навіть 12 000 мАг, не кажучи вже про 15 000 мАг. І найсумніше, на думку фахівців, полягає в тому, що такий підхід, мабуть, не буде змінюватися. У всякому разі, на новому смартфоні Galaxy S26 Ultra зміни в сенсі акумулятора будуть лише незначними.