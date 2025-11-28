Cмартфон Huawei показал рекордную яркость 8000 нит, но у экрана есть странный нюанс (фото)

На днях дебютировала флагманская серия смартфонов Huawei Mate 80. Топовая модель Mate 80 Pro Max получила уникальный двухслойный OLED-дисплей с заявленной пиковой яркостью до 8000 нит. Однако эксперты предупреждают: эта впечатляющая цифра может быть не совсем тем, чем кажется.

Как это делают многие бренды, компания прибегла к маркетинговой хитрости при измерении яркости, чтобы впечатлить покупателей. Заявленный рекорд достижим только при условии, что так ярко подсвечен лишь 1% площади экрана (1% APL). В реальных условиях, когда на дисплее отображается обычное изображение, яркость будет куда ниже. Тем не менее, даже так матрица новинки наверняка стала одной из лучших на рынке, пишет PhoneArena.

Пиковая яркость — это значение, которое проявляется разве что в некоторых специфических сценариях. Например, при просмотре HDR-контента на YouTube или Netflix (видео с расширенным динамическим диапазоном и яркими оттенками) отдельные небольшие участки экрана (как правило, белые) могут подсвечиваться с околопредельными значениями. Но 8000 нит никогда не будут видны, если попросту выкрутить ползунок яркости на максимум, да и автоматические показатели (когда датчик реагирует на солнце и самостоятельно выдает резонный максимум) редко превышают 1000-2000 нит.

Впрочем, это вовсе не плохая новость. Дело в том, что на практике даже 1000 нит вполне достаточно в солнечный день, а маркетинговые цифры в жизни особо не нужны. Более того, не позволять дисплею выходить на пиковую яркость слишком часто — это умное ограничение, разработанное с учетом долговечной эксплуатации панели. ОLED не будет выгорать и при этом обеспечивать достойную читаемость.

Вся линейка Mate 80 получила плоские экраны, защищенные стеклом Kunlun второго поколения. Mate 80 и Mate 80 Pro оснащены 6,75-дюймовыми LTPO OLED-панелями с разрешением 2832х1280 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS, в свою очередь, обзавелись экранами покрупнее — 6,9 дюйма с разрешением 2484х1320. Эксклюзивная версия RS также поддерживает расширенное цветовое пространство BT.2020.

Дизайн задней панели выделяется круглым блоком камер и декоративным кольцом, обозначающим место беспроводной зарядки. Вместе они образуют "восьмерку", отсылая на цифру 80 в названии.

Huawei Mate 80 Pro Max Фото: Huawei

Huawei продолжает использовать собственные чипы Kirin, но не раскрывает подробных характеристик. Известно, что базовый Mate 80 работает на Kirin 9020, а старшие модели — на Kirin 9030. Производитель заявляет о приросте производительности на 35% по сравнению с предыдущим поколением.

Удивительно, но на фоне конкурентов, массово внедряющих батареи на 7000 мАч, Huawei ограничилась емкостью 6000 мАч даже в старших моделях. Компенсировать это призвана функция Outdoor Exploration Mode, который обещает до 14 дней работы в ограниченном режиме использования. Зарядка быстрая: до 100 Вт по проводу и 80 Вт без проводов у старших версий.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design получил 20 ГБ оперативной памяти и уникальный дизайн Фото: Huawei

Все четыре модели оснащены одинаковым основным модулем на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0) и 40-мегапиксельным "шириком". Различия кроются в телеобъективах: у младших моделей он один, а у Pro Max и RS добавлен четвертый модуль — макро-телевик.

