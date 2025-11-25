Huawei бросила вызов Samsung, выпустив мощный смартфон Mate X7: характеристики и цены

Компания Huawei выпустила в Китае новый складной смартфон Mate X7 на базе китайского чипсета Kirin 9030 Pro.

Он должен стать прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 и Oppo Find N5, а кое в чем вполне может их превзойти. Подробности сообщает официальный сайт производителя.

Новинка работает под управлением 5-нм чипсета Kirin 9030 Pro, используя аккумулятор емкостью 5525 мА·ч или 5600 мА·ч в коллекционном издании. Это внушительный показатель, ведь емкость батареи Samsung Galaxy Z Fold7 существенно меньше — 4400 мА·ч. Обе версии поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Huawei решила не гоняться за тонкостью и легкостью, как Samsung и другие конкуренты. Mate X7 получился достаточно большим и тяжелым, зато вместил практически такую же камеру, что и в Mate 80 Pro — 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 10-ступенчатой ​​физической переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0.

Его дополняет 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2. Во внутренний и внешний дисплеи встроено по 8-мегапиксельной фронтальной камере с диафрагмами f/2.2 и f/2.4 соответственно.

Коллекционное издание Mate X7 оснащено основным модулем с переменной диафрагмой f/1.49–f/4.0. Кроме того, обе версии оснащены новым 50-мегапиксельным телеобъективом для макросъемки, который сочетает диафрагму f/2.2 и OIS.

Смартфон имеет размеры 156,8 x 73,8 x 9,5 мм или 156,8 x 144,2 x 4,5 мм в разложенном виде, а весит 235 г, что на 4 г легче Mate X6 при почти тех же габаритах. Mate X7 оснащен увеличенным по сравнению с прошлогодней моделью дисплеем с диагональю 6,49 и 8 дюймов соответственно. Оба дисплея изготовлены по технологии LTPO OLED и имеют переменную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Mate X7 стоит от 12 999 юаней (~1835 долларов США) с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, но цена возрастает до 13 999 юаней (~1975 долларов США) с 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Huawei предлагает варианты с 16 ГБ и 20 ГБ оперативной памяти в коллекционном издании, последний из которых будет стоить 17 599 юаней (~2484 доллара США). Huawei пока не подтвердила информацию о международном релизе.

25 ноября Huawei также выпустила смартфон Huawei Mate 80. Одной из его фишек стал особый режим, обеспечивающий до 14 дней работы без подзарядки.

Ранее Huawei выпустила в продажу в Китае тонкий смартфон Mate 70 Air. Несмотря на свои размеры, модель оснащена батарей емкостью 6500 мАч.