Huawei кинула виклик Samsung, випустивши потужний смартфон Mate X7: характеристики та ціни

Компанія Huawei випустила в Китаї новий складаний смартфон Mate X7 на базі китайського чипсета Kirin 9030 Pro.

Він має стати прямим конкурентом Samsung Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 і Oppo Find N5, а в дечому цілком може їх перевершити. Подробиці повідомляє офіційний сайт виробника.

Новинка працює під управлінням 5-нм чипсета Kirin 9030 Pro, використовуючи акумулятор ємністю 5525 мА-год або 5600 мА-год у колекційному виданні. Це значний показник, адже ємність батареї Samsung Galaxy Z Fold7 істотно менша — 4400 мА-год. Обидві версії підтримують бездротову зарядку потужністю 50 Вт і дротову зарядку потужністю 66 Вт.

Huawei вирішила не ганятися за тонкістю і легкістю, як Samsung та інші конкуренти. Mate X7 вийшов доволі великим і важким, зате вмістив практично таку саму камеру, що і в Mate 80 Pro — 50-мегапіксельний основний модуль з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і 10-ступеневою фізичною змінною діафрагмою від f/1.4 до f/4.0.

Його доповнює 40-мегапіксельна надширококутна камера з діафрагмою f/2.2. У внутрішній і зовнішній дисплеї вбудовано по 8-мегапіксельній фронтальній камері з діафрагмами f/2.2 і f/2.4 відповідно.

Колекційне видання Mate X7 оснащене основним модулем зі змінною діафрагмою f/1.49-f/4.0. Крім того, обидві версії оснащені новим 50-мегапіксельним телеоб'єктивом для макрозйомки, який поєднує діафрагму f/2.2 і OIS.

Смартфон має розміри 156,8 x 73,8 x 9,5 мм або 156,8 x 144,2 x 4,5 мм у розкладеному вигляді, а важить 235 г, що на 4 г легше за Mate X6 за майже тих самих габаритів. Mate X7 оснащений збільшеним порівняно з торішньою моделлю дисплеєм з діагоналлю 6,49 і 8 дюймів відповідно. Обидва дисплеї виготовлені за технологією LTPO OLED і мають змінну частоту оновлення від 1 до 120 Гц.

Mate X7 коштує від 12 999 юанів (~1835 доларів США) з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, але ціна зростає до 13 999 юанів (~1975 доларів США) з 512 ГБ вбудованої пам'яті. Крім того, Huawei пропонує варіанти з 16 ГБ і 20 ГБ оперативної пам'яті в колекційному виданні, останній з яких коштуватиме 17 599 юанів (~2484 долари США). Huawei поки не підтвердила інформацію про міжнародний реліз.

25 листопада Huawei також випустила смартфон Huawei Mate 80. Однією з його фішок став особливий режим, що забезпечує до 14 днів роботи без підзарядки.

Раніше Huawei випустила в продаж у Китаї тонкий смартфон Mate 70 Air. Незважаючи на свої розміри, модель оснащена батареєю ємністю 6500 мАг.