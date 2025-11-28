Смартфон Huawei показав рекордну яскравість 8000 ніт, але в екрана є дивний нюанс (фото)

Днями дебютувала флагманська серія смартфонів Huawei Mate 80. Топова модель Mate 80 Pro Max отримала унікальний двошаровий OLED-дисплей із заявленою піковою яскравістю до 8000 ніт. Однак експерти попереджають: ця вражаюча цифра може бути не зовсім тим, чим здається.

Як це роблять багато брендів, компанія вдалася до маркетингової хитрості під час вимірювання яскравості, щоб вразити покупців. Заявлений рекорд досяжний тільки за умови, що так яскраво підсвічений лише 1% площі екрана (1% APL). У реальних умовах, коли на дисплеї відображається звичайне зображення, яскравість буде значно нижчою. Проте, навіть так матриця новинки напевно стала однією з найкращих на ринку, пише PhoneArena.

Пікова яскравість — це значення, яке проявляється хіба що в деяких специфічних сценаріях. Наприклад, під час перегляду HDR-контенту на YouTube або Netflix (відео з розширеним динамічним діапазоном і яскравими відтінками) окремі невеликі ділянки екрану (як правило, білі) можуть підсвічуватися з близькограничними значеннями. Але 8000 ніт ніколи не буде видно, якщо просто викрутити повзунок яскравості на максимум, та й автоматичні показники (коли датчик реагує на сонце і самостійно видає резонний максимум) рідко перевищують 1000-2000 ніт.

Утім, це зовсім не погана новина. Річ у тім, що на практиці навіть 1000 ніт цілком достатньо в сонячний день, а маркетингові цифри в житті особливо не потрібні. Ба більше, не дозволяти дисплею виходити на пікову яскравість занадто часто — це розумне обмеження, розроблене з урахуванням довговічної експлуатації панелі. ОLED не буде вигоряти і при цьому забезпечуватиме гідну читабельність.

Уся лінійка Mate 80 отримала плоскі екрани, захищені склом Kunlun другого покоління. Mate 80 і Mate 80 Pro оснащені 6,75-дюймовими LTPO OLED-панелями з роздільною здатністю 2832х1280 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Mate 80 Pro Max і Mate 80 RS, зі свого боку, обзавелися більшими екранами — 6,9 дюйма з роздільною здатністю 2484х1320. Ексклюзивна версія RS також підтримує розширений колірний простір BT.2020.

Дизайн задньої панелі виділяється круглим блоком камер і декоративним кільцем, що позначає місце бездротової зарядки. Разом вони утворюють "вісімку", відсилаючи на цифру 80 у назві.

Huawei Mate 80 Pro Max Фото: Huawei

Huawei продовжує використовувати власні чіпи Kirin, але не розкриває докладних характеристик. Відомо, що базовий Mate 80 працює на Kirin 9020, а старші моделі — на Kirin 9030. Виробник заявляє про приріст продуктивності на 35% порівняно з попереднім поколінням.

Дивно, але на тлі конкурентів, які масово впроваджують батареї на 7000 мАг, Huawei обмежилася ємністю 6000 мАг навіть у старших моделях. Компенсувати це покликана функція Outdoor Exploration Mode, який обіцяє до 14 днів роботи в обмеженому режимі використання. Зарядка швидка: до 100 Вт по дроту і 80 Вт без дротів у старших версій.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design отримав 20 ГБ оперативної пам'яті та унікальний дизайн Фото: Huawei

Усі чотири моделі оснащені однаковим основним модулем на 50 Мп зі змінною діафрагмою (f/1.4-f/4.0) і 40-мегапіксельним "шириком". Відмінності криються в телеоб'єктивах: у молодших моделей він один, а у Pro Max і RS додано четвертий модуль — макро-телевік.

