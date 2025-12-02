Подарки на День Святого Николая: топ-5 гаджетов, которые помещаются под подушку (фото)

День святого Николая, который в Украине отмечают 6 декабря по новому календарю — это отличный повод порадовать близкого человека, особенно ребенка, еще до Нового года.

В 2025 году все пользуются разными гаджетами: смартфонами, беспроводными наушниками, ноутбуками, смарт-часами и колонками. Фокус отобрал пять устройств, которые послужат ценным подарком на День святого Николая в 2025 году, а самое главное — поместятся под подушкой, как велит традиция. Гаджеты для детей и взрослых стоят не так уж дешево, но оправдывают цену качеством, пользой и функциональностью.

Apple AirPods Pro 3 — подарок подростку на Николая

Беспроводные наушники AirPods Pro 3 символизируют качество Фото: Apple

Apple выпустила свои новые наушники AirPods Pro 3 в сентябре 2025 года, и они быстро завоевали популярность. Как показали испытания медиа Mashable, они предлагают исключительное активное шумоподавление, 8 часов автономной работы и новый датчик сердечного ритма. Наушники станут отличным подарком для детей и взрослых, использующих как iPhone, так и смартфоны под управлением Android.

В Украине AirPods Pro 3 продаются по цене от 10 800 грн.

Apple Watch Series 11 — подарок школьнику на Николая

Смарт-часы Apple Watch Series 11 станут премиальным подарком Фото: Apple

Продолжает список еще один гаджет от Apple, а именно элегантные умные часы: Series 11 могут похвастаться более чем дневным временем автономной работы, а также теми же потрясающими функциями для фитнеса и отслеживания сна, которые невероятно полезны в повседневной жизни. Недаром они возглавляют практически каждый наш список "лучших".

Он оснащен превосходным широкоугольным OLED-дисплеем LTPO3 с яркостью 2000 нит и хороший обзор под любым углом. Под крышкой находится чипсет S10 с 64-битным двухъядерным процессором, четырехъядерным нейронным движком для задач машинного обучения и 64 ГБ памяти. Аккумулятор обеспечивает время работы более 24 часов.

Размеры, материалы и цвет ремешков можно подобрать, учитывая вкус того, кому в подарок предназначено устройство. В этом году Apple добавила несколько новых цветовых вариантов, включая "лесной зеленый", "неоново-желтый", "якорный синий" и "фиолетовый туман".

Подключение осуществляется через двухдиапазонный Wi-Fi и мобильный интернет, если он доступен. Поддерживаются также Bluetooth 5.3, L1 GPS, NFC для Apple Pay и сверхширокополосная связь второго поколения для точного определения местоположения. В часы встроен микрофон для звонков и динамик.

В Украине Series 11 продаются по цене от 18 400 грн. Если это слишком дорого, стоит рассмотреть Apple Watch SE 3 за 12 000 грн с таким же дисплеем и чипом, но без таких функций, как измерение уровня кислорода в крови и ЭКГ.

Nintendo Switch Lite — игровой гаджет детям

Портативная игровая консоль Nintendo Switch Lite Фото: Скриншот

Switch Lite — это облегченная и более дешевая версия портативной игровой консоли Switch от Nintendo. Она обладает почти теми же возможностями, кроме подключения к телевизору и другими такими же устройствами, а также замену контроллеров. Отличный геймерский подарок детям.

Устройство оснащено 5,5 дюймовым экраном и двумя несъемными контроллерами. Время автономной работы составляет от 3 до 7 часов. Полезный гаджет для детей, которые любят играть.

В Украине консоль Nintendo Switch Lite стоит от 7200 грн. Для сравнения, Switch 2 стоит от 20 399 грн.

Kodak Luma 150 — полезный гаджет для детей

Карманный проектор Kodak Luma 150 Фото: Скриншот

DLP-проектор с размерами 10х10 см, толщиной 2,3 см и весом 220 г. Kodak Luma 150 можно буквально носить в кармане и носить куда угодно или же использовать во время отключений света благодаря аккумулятору — заряда хватает примерно на 2.5 часа. К тому же, есть встроенный динамик.

Реально разрешение составляет 854х480 пикселей, проектор может работать с видеоконтентом в формате вплоть до Full HD (1920х1080 пикселей). Размеры проектируемого изображения могут варьироваться от 5 дюймов до 80 дюймов по диагонали. Интересный гаджет для детей, ведь позволяет почти везде включить мультфильмы или развивающие видео на большом экране.

Светодиодный источник обеспечивает пиковую яркость на уровне до 150 люмен и прослужит очень долго. В Украине Kodak Luma 150 продают по цене от 16 000 грн.

JBL Clip 5 — музыкальный подарок на Николая

Портативная колонка JBL Clip 5 Фото: Скриншот

Очень полезный подарок для любителей музыки, особенно во время занятий спортом или путешествий. Впрочем, дома тоже удобно его использовать, перенося из комнаты в комнату. Удобная ручка-карабин позволяет закрепить колонку на рюкзаке или сумке.

JBL Clip 5 весит всего 285 г при габаритах 86 x 134,5 x 46 мм. Она оснащена динамиком мощностью 7 Вт и встроенным аккумулятором, который обещает до 12 часов воспроизведения звука без подзарядки. Степень защиты IP67 означает, что можно не бояться пыли и воды, например, дождя. Стоимость устройства в Украине стартует от 2132 грн.

В октябре обозреватели техники назвали лучшие гаджеты 2025 года. Среди них тоже можно подобрать хороший подарок на новогодние праздники.