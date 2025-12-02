Подарунки на День Святого Миколая: топ 5 гаджетів, які поміщаються під подушку (фото)

День святого Миколая, який в Україні відзначають 6 грудня за новим календарем, — це чудовий привід порадувати близьку людину, особливо дитину, ще до Нового року.

У 2025 році всі користуються різними гаджетами: смартфонами, бездротовими навушниками, ноутбуками, смарт-годинниками і колонками. Фокус відібрав п'ять пристроїв, які стануть цінним подарунком на День святого Миколая в 2025 році, а найголовніше — помістяться під подушкою, як велить традиція. Гаджети для дітей і дорослих коштують не так уже й дешево, але виправдовують ціну якістю, користю і функціональністю.

Apple AirPods Pro 3 — подарунок підлітку на Миколая

Бездротові навушники AirPods Pro 3 символізують якість Фото: Apple

Apple випустила свої нові навушники AirPods Pro 3 у вересні 2025 року, і вони швидко завоювали популярність. Як показали випробування медіа Mashable, вони пропонують виняткове активне шумозаглушення, 8 годин автономної роботи і новий датчик серцевого ритму. Навушники стануть чудовим подарунком для дітей і дорослих, які використовують як iPhone, так і смартфони під управлінням Android.

В Україні AirPods Pro 3 продаються за ціною від 10 800 грн.

Apple Watch Series 11 — подарунок школяреві на Миколая

Смарт-годинник Apple Watch Series 11 стане преміальним подарунком Фото: Apple

Продовжує список ще один гаджет від Apple, а саме елегантний розумний годинник: Series 11 може похвалитися більш ніж денним часом автономної роботи, а також тими самими приголомшливими функціями для фітнесу та відстеження сну, які неймовірно корисні в повсякденному житті. Недарма вони очолюють практично кожен наш список "найкращих".

Він оснащений чудовим ширококутним OLED-дисплеєм LTPO3 з яскравістю 2000 ніт і хорошим оглядом під будь-яким кутом. Під кришкою знаходиться чипсет S10 з 64-бітовим двоядерним процесором, чотирьохядерним нейронним рушієм для завдань машинного навчання і 64 ГБ пам'яті. Акумулятор забезпечує час роботи понад 24 години.

Розміри, матеріали і колір ремінців можна підібрати, з огляду на смак того, кому в подарунок призначений пристрій. Цього року Apple додала кілька нових колірних варіантів, включно з "лісовим зеленим", "неоново-жовтим", "якірним синім" і "фіолетовим туманом".

Підключення здійснюється через дводіапазонний Wi-Fi і мобільний інтернет, якщо він доступний. Підтримуються також Bluetooth 5.3, L1 GPS, NFC для Apple Pay і надширокосмуговий зв'язок другого покоління для точного визначення місця розташування. У годинник вбудований мікрофон для дзвінків і динамік.

В Україні Series 11 продаються за ціною від 18 400 грн. Якщо це занадто дорого, варто розглянути Apple Watch SE 3 за 12 000 грн з таким самим дисплеєм і чипом, але без таких функцій, як вимірювання рівня кисню в крові та ЕКГ.

Nintendo Switch Lite — ігровий гаджет дітям

Портативна ігрова консоль Nintendo Switch Lite Фото: Скриншот

Switch Lite — це полегшена і дешевша версія портативної ігрової консолі Switch від Nintendo. Вона володіє майже тими ж можливостями, окрім підключення до телевізора та іншими такими ж пристроями, а також заміну контролерів. Чудовий геймерський подарунок дітям.

Пристрій оснащений 5,5 дюймовим екраном і двома незнімними контролерами. Час автономної роботи становить від 3 до 7 годин. Корисний гаджет для дітей, які люблять грати.

В Україні консоль Nintendo Switch Lite коштує від 7200 грн. Для порівняння, Switch 2 коштує від 20 399 грн.

Kodak Luma 150 — корисний гаджет для дітей

Кишеньковий проектор Kodak Luma 150 Фото: Скриншот

DLP-проектор з розмірами 10х10 см, товщиною 2,3 см і вагою 220 г. Kodak Luma 150 можна буквально носити в кишені і носити куди завгодно або ж використовувати під час відключень світла завдяки акумулятору — заряду вистачає приблизно на 2.5 години. До того ж, є вбудований динамік.

Реально роздільна здатність становить 854х480 пікселів, проектор може працювати з відеоконтентом у форматі аж до Full HD (1920х1080 пікселів). Розміри проектованого зображення можуть варіюватися від 5 дюймів до 80 дюймів за діагоналлю. Цікавий гаджет для дітей, адже дає змогу майже скрізь увімкнути мультфільми або розвивальні відео на великому екрані.

Світлодіодне джерело забезпечує пікову яскравість на рівні до 150 люмен і прослужить дуже довго. В Україні Kodak Luma 150 продають за ціною від 16 000 грн.

JBL Clip 5 — музичний подарунок на Миколая

Портативна колонка JBL Clip 5 Фото: Скриншот

Дуже корисний подарунок для любителів музики, особливо під час занять спортом або подорожей. Втім, удома теж зручно його використовувати, переносячи з кімнати в кімнату. Зручна ручка-карабін дає змогу закріпити колонку на рюкзаку або сумці.

JBL Clip 5 важить всього 285 г при габаритах 86 x 134,5 x 46 мм. Вона оснащена динаміком потужністю 7 Вт і вбудованим акумулятором, який обіцяє до 12 годин відтворення звуку без підзарядки. Ступінь захисту IP67 означає, що можна не боятися пилу і води, наприклад, дощу. Вартість пристрою в Україні стартує від 2132 грн.

У жовтні оглядачі техніки назвали найкращі гаджети 2025 року. Серед них теж можна підібрати гарний подарунок на новорічні свята.