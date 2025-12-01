Новый смартфон Fossibot F113 видит в полной темноте на 50 метров: как это возможно

Компания Fossibot представила защищенный смартфон F113 с мощной инфракрасной камерой ночного видения, которая позволяет делать снимки в полной темноте.

Ночная 64-мегапиксельная камера ночного видения способна делать снимки людей и животных, улавливая инфракрасное излучение, на расстоянии до 50 метров. 3-ваттная ИК-подсветка на задней панели позволяет освещать сцены без использования инфракрасных источников. Подробности сообщает сайт NotebookCheck.

Помимо ночной камеры, Fossibot F113 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой, 50-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной макрокамерой.

Жидкокристаллический дисплей с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц, разрешением 1080 x 2400 пикселей имеет контрастность 1:1500 и максимальную яркость 480 кд/м². Многоцветный светодиодный индикатор на задней панели информирует владельца о входящих уведомлениях и вызовах. Есть также динамик громкостью 110 дБ для воспроизведения музыки и звонков.

Устройство получило чипсет Dimensity 7050, 12 ГБ оперативной памяти с 24 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Fossibot F113 работает под управлением Android 15, поддерживает расширение памяти с помощью карт microSD объемом до 2 ТБ.

Смартфон имеет степень защиты от воды IP68, от пыли — IP69K, от ударов — MIL-STD-810H. Ремешок сбоку позволяет носить Fossibot F113 как фонарик, используя светодиодную подсветку мощностью 160 люмен на верхней грани. Она может непрерывно работать до 38 часов благодаря аккумулятору емкостью 20 000 мА·ч.

Рекомендованная розничная цена смартфона Fossibot F113 составляет 399,99 евро или около 460 долларов США.

