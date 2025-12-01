Новий смартфон Fossibot F113 бачить у повній темряві на 50 метрів: як це можливо

Компанія Fossibot представила захищений смартфон F113 з потужною інфрачервоною камерою нічного бачення, яка дає змогу робити знімки в повній темряві.

Нічна 64-мегапіксельна камера нічного бачення здатна робити знімки людей і тварин, вловлюючи інфрачервоне випромінювання, на відстані до 50 метрів. 3-ватне ІЧ-підсвічування на задній панелі дає змогу освітлювати сцени без використання інфрачервоних джерел. Подробиці повідомляє сайт NotebookCheck.

Крім нічної камери, Fossibot F113 оснащений 32-мегапіксельною фронтальною камерою, 50-мегапіксельною основною камерою і 5-мегапіксельною макрокамерою.

Рідкокристалічний дисплей з діагоналлю 6,78 дюйма, частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів має контрастність 1:1500 і максимальну яскравість 480 кд/м². Багатобарвний світлодіодний індикатор на задній панелі інформує власника про вхідні повідомлення та виклики. Є також динамік гучністю 110 дБ для відтворення музики та дзвінків.

Пристрій отримав чіпсет Dimensity 7050, 12 ГБ оперативної пам'яті з 24 ГБ віртуальної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Fossibot F113 працює під управлінням Android 15, підтримує розширення пам'яті за допомогою карт microSD об'ємом до 2 ТБ.

Смартфон має ступінь захисту від води IP68, від пилу — IP69K, від ударів — MIL-STD-810H. Ремінець збоку дає змогу носити Fossibot F113 як ліхтарик, використовуючи світлодіодне підсвічування потужністю 160 люмен на верхній грані. Воно може безперервно працювати до 38 годин завдяки акумулятору ємністю 20 000 мА-год.

Рекомендована роздрібна ціна смартфона Fossibot F113 становить 399,99 євро або близько 460 доларів США.

