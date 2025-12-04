Аккумуляторы станут ненужными: новые солнечные панели генерируют энергию в комнате (фото)

Шведская компания Exeger разработала солнечные элементы Powerfoyle, способные превращать свет в электроэнергию как в помещении, так и на улице.

Powerfoyle позиционируется как единственный в мире полностью настраиваемый солнечный элемент, который может заменить одноразовые аккумуляторы в электронике и способен интегрироваться в существующие продукты. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что новые солнечные панели могут адаптироваться к различным уровням освещения, комбинируя различные светопоглощающие красители и электролиты в элементе.

Производство солнечных панелей Exeger

По данным компании, Powerfoyle обеспечивает максимальную выходную мощность, которая соответствует типичным уровням освещения для конкретного устройства, а это означает, что пользователям никогда не придется заряжать устройства.

"Мы создаем технологию солнечных элементов без кремния, которая может заменить миллионы одноразовых батареек, одновременно уменьшая потребность в критически важном сырье", — сказал генеральный директор и основатель Exeger Джованни Фили.

Производитель утверждает, что его технология использует совершенно новый материал, сопротивление которого в 1000 раз ниже, чем у проводящего слоя, который обычно используется в гибких солнечных элементах. Это означает, что более крупные элементы можно производить без потребности в токосборниках.

