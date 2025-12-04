Акумулятори стануть непотрібними: нові сонячні панелі генерують енергію в кімнаті (фото)

Шведська компанія Exeger розробила сонячні елементи Powerfoyle, здатні перетворювати світло на електроенергію як у приміщенні, так і на вулиці.

Powerfoyle позиціонується як єдиний у світі сонячний елемент, що повністю налаштовується, який може замінити одноразові акумулятори в електроніці та здатний інтегруватися в наявні продукти. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що нові сонячні панелі можуть адаптуватися до різних рівнів освітлення, комбінуючи різні світлопоглинальні барвники та електроліти в елементі.

Виробництво сонячних панелей Exeger

За даними компанії, Powerfoyle забезпечує максимальну вихідну потужність, яка відповідає типовим рівням освітлення для конкретного пристрою, а це означає, що користувачам ніколи не доведеться заряджати пристрої.

"Ми створюємо технологію сонячних елементів без кремнію, яка може замінити мільйони одноразових батарейок, водночас зменшуючи потребу в критично важливій сировині", — сказав генеральний директор і засновник Exeger Джованні Філі.

Виробник стверджує, що його технологія використовує абсолютно новий матеріал, опір якого у 1000 разів нижчий, ніж у провідного шару, який зазвичай використовується в гнучких сонячних елементах. Це означає, що більші елементи можна виробляти без потреби в струмозбірниках.

