Запрос "6-7" попал в тренды: какие сленговые слова в 2025 году чаще всего искали в Google

Онлайн-пользователи в 2025 году чаще всего обращались к Google, чтобы выяснить значение англоязычного сленга, и некоторые фразы стали настоящими хитами поисковых запросов. Новое исследование платформы Unscramblerer.com показало, что больше всего интереса вызвала фраза, которая превратилась в интернет-мем, и именно она возглавила рейтинг года.

В частности, специалисты Unscramblerer.com проанализировали данные Google Trends и Ahrefs, чтобы определить, какие сленговые слова и выражения чаще всего вводили в поисковой строке. В результате они получили перечень терминов, ставших наиболее обсуждаемыми в сети в течение года, и причина популярности каждого из них оказалась разной.

Наибольшее количество обращений — 141 тысячу поисков — собрала фраза, возникшая из песни Doot Doot ("6-7") исполнителя Srilla. После того как один из известных баскетболистов опубликовал видео под эту композицию, в шутку демонстрируя свой рост через движения руками, выражение приобрело мемный статус и начало активно жить в соцсетях.

Второе место занял термин "bop", который получил 115 тысяч поисков. Им обозначают человека, который имеет много партнеров или слишком откровенно ведет себя онлайн. По словам исследователей, это слово часто используется в пренебрежительном контексте и оно нередко служит инструментом кибербуллинга.

Третью позицию заняло слово "mogging" с 79 тысячами запросов. Его употребляют, когда хотят описать ситуацию, в которой один человек пытается выглядеть лучше или успешнее другого. К этой же категории относят и термин "looksmaxxing" (16 тысяч поисков) — еще одно популярное выражение года, касающееся стремления улучшить собственный внешний вид.

Не менее интересным является слово "huzz", которое получило 61 тысячу поисков. Им называют привлекательную девушку или компанию девушек, на которых хотят произвести впечатление. Ранее этот сленг имел более грубое значение, но со временем стал более нейтральным и популярным в молодежной среде.

В тройку самых неприятных определений вошло слово "chopped" (59 тысяч запросов) — оно стало распространенным обозначением чего-то непривлекательного или нежелательного. Похожую ироническую коннотацию имеет и фраза "big back" (57 тысяч поисков), которую используют, чтобы насмехаться над человеком, которого считают прожорливым или неповоротливым, не обязательно в прямом физическом смысле.

Среди выражений, описывающих поведение, в тренды попало слово "glazing" (49 тысяч поисков) — им характеризуют человека, который чрезмерно и неискренне восхваляет кого-то. Между тем "zesty" (44 тысячи поисков) используют, когда хотят сказать, что кто-то очень энергичный и жизнерадостный.

Популярность приобрело и мемное выражение "fanum tax" (36 тысяч поисков) — шутливое название для ситуации, когда кто-то "ворует" часть еды друга. Его распространил стример Fanum, и теперь этот термин широко используют в молодежной среде.

Игровое происхождение имеет слово "green FN" (34 тысячи поисков), описывающее гарантированный успех или удачный результат. Оно пришло из NBA 2K, где идеальный бросок обозначается зеленым цветом, и теперь используется как реакция на что-то особенно впечатляющее.

В списке есть и слово "delulu" (32 тысячи поисков) — популярное сокращение от delusional, которым называют человека со слишком фантазийными или оторванными от реальности ожиданиями, особенно в отношениях.

К техническим терминам относится "claner" (29 тысяч запросов) — пренебрежительное сленговое слово о роботах или технологиях искусственного интеллекта. А вот Ohio (24 тысячи поисков) используют для описания чего-то абсурдного, опираясь на мемную репутацию этого американского штата как "странного места".

В контексте искусственного интеллекта также популяризировался термин "slop" (21 тысяча поисков) — им обозначают контент низкого качества, созданный без усилий с помощью ИИ, часто в формулировке AI slop.

Замыкает список выражение "aura farming" (18 тысяч поисков) — способ поведения, когда человек намеренно делает что-то, чтобы показаться круче или более харизматичным, часто с отсылкой к эстетике аниме.

Напомним, что Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное "парасоциальный". Оно описывает связь, которую люди испытывают с искусственным интеллектом, знаменитостями, которых не знает лично, персонажами книг, фильмов, сериалов и тому подобное.

Также Фокус писал, что экскурсоводам, которые встречают российских и китайских туристов на северокорейском курорте Вонсан, предписано избегать использования англизированных слов, популярных в соседней Южной Корее и на Западе.