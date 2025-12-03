Запит "6-7" потрапив в тренди: які сленгові слова у 2025 році найчастіше шукали в Google

Онлайн-користувачі у 2025 році найчастіше зверталися до Google, аби з’ясувати значення англомовного сленгу, і деякі фрази стали справжніми хітами пошукових запитів. Нове дослідження платформи Unscramblerer.com показало, що найбільше інтересу викликала фраза, яка перетворилась на інтернет-мем, і саме вона очолила рейтинг року.

Зокрема, фахівці Unscramblerer.com проаналізували дані Google Trends та Ahrefs, щоб визначити, які сленгові слова й вирази найчастіше вводили в пошуковому рядку. У результаті вони отримали перелік термінів, що стали найбільш обговорюваними у мережі протягом року, і причина популярності кожного з них виявилася різною.

Найбільшу кількість звернень — 141 тисячу пошуків — зібрала фраза, що виникла з пісні Doot Doot ("6-7") виконавця Srilla. Після того як один із відомих баскетболістів опублікував відео під цю композицію, жартома демонструючи свій зріст через рухи руками, вираз набув мемного статусу та почав активно жити у соцмережах.

Відео дня

Друге місце посів термін "bop", який отримав 115 тисяч пошуків. Ним позначають людину, що має багато партнерів або занадто відверто поводиться онлайн. За словами дослідників, це слово часто використовується у зневажливому контексті та воно нерідко слугує інструментом кібербулінгу.

Третю позицію зайняло слово "mogging" із 79 тисячами запитів. Його вживають, коли хочуть описати ситуацію, у якій одна людина намагається виглядати кращою чи успішнішою за іншу. До цієї ж категорії відносять і термін "looksmaxxing" (16 тисяч пошуків) — ще один популярний вислів року, що стосується прагнення поліпшити власний зовнішній вигляд.

Не менш цікавим є слово "huzz", яке отримало 61 тисячу пошуків. Ним називають привабливу дівчину чи компанію дівчат, на яких хочуть справити враження. Раніше цей сленг мав більш грубе значення, але з часом став нейтральнішим та популярним у молодіжному середовищі.

У трійку найбільш неприємних визначень увійшло слово "chopped" (59 тисяч запитів) — воно стало поширеним позначенням чогось непривабливого або небажаного. Схожу іронічну конотацію має і фраза "big back" (57 тисяч пошуків), яку використовують, щоб глузувати з людини, котру вважають ненажерливою або неповороткою, не обов’язково у прямому фізичному сенсі.

Серед висловів, що описують поведінку, у тренди потрапило слово "glazing" (49 тисяч пошуків) — ним характеризують людину, яка надмірно й нещиро вихваляє когось. Тим часом "zesty" (44 тисячі пошуків) використовують, коли хочуть сказати, що хтось дуже енергійний та життєрадісний.

Популярності набув і мемний вислів "fanum tax" (36 тисяч пошуків) — жартівлива назва для ситуації, коли хтось "краде" частину їжі друга. Його поширив стрімер Fanum, і тепер цей термін широко використовують у молодіжному середовищі.

Ігрове походження має слово "green FN" (34 тисячі пошуків), що описує гарантований успіх або вдалий результат. Воно прийшло з NBA 2K, де ідеальний кидок позначається зеленим кольором, і тепер використовується як реакція на щось особливо вражаюче.

У списку є й слово "delulu" (32 тисячі пошуків) — популярне скорочення від delusional, яким називають людину з надто фантазійними або відірваними від реальності очікуваннями, особливо у стосунках.

До технічних термінів належить "claner" (29 тисяч запитів) — зневажливе сленгове слово про роботів або технології штучного інтелекту. А от Ohio (24 тисячі пошуків) використовують для опису чогось абсурдного, спираючись на мемну репутацію цього американського штату як "дивного місця".

У контексті штучного інтелекту також популяризувався термін "slop" (21 тисяча пошуків) — ним позначають контент низької якості, створений без зусиль за допомогою ШІ, часто у формулюванні AI slop.

Замикає список вислів "aura farming" (18 тисяч пошуків) — спосіб поведінки, коли людина навмисно робить щось, щоб здатися крутішою або більш харизматичною, часто з відсиланням до естетики аніме.

Нагадаємо, що Кембриджський словник обрав словом 2025 року прикметник "парасоціальний". Він описує зв'язок, який люди відчувають зі штучним інтелектом, знаменитостями, яких не знає особисто, персонажами книг, фільмів, серіалів тощо.

Також Фокус писав, що екскурсоводам, які зустрічають російських і китайських туристів на північнокорейському курорті Вонсан, наказано уникати використання англізованих слів, популярних у сусідній Південній Кореї і на Заході.