Google вам лжет: поисковик меняет заголовки новостей в Интернете на ужасный кликбейт

Google проводит эксперимент с системой искусственного интеллекта, которая заменяет оригинальные заголовки в материалах СМИ на собственные, часто искажая смысл.

Компания не предупреждает о том, что ИИ пытается сократить идею каждой новости или статьи до четырех слов или даже короче при отображении в персонализированной ленте рекоменаций Google Discover. На это обратило внимание американское издание The Verge.

Сокращая заголовки настоящих журналистов, робот создает множество бессмысленных и неправдивых. Например, одна из новостей портала Ars Technica в Discover была озаглавлена: "Цена Steam Machine раскрыта", хотя на самом деле Valve не планирует объявлять ее до 2026 года.

Кликбейтные заголовки в Discover, созданные ИИ Фото: The Verge

Первоначальный заголовок на сайте: "Steam Machine от Valve выглядит как консоль, но не ждите, что она будет стоить как консоль".

Відео дня

В другом случае ИИ Google превратил заголовок Wccftech в кликбейт: "GPU AMD превзошли Nvidia". Оригинал звучит так: "Radeon RX 9070 XT продается лучше, чем вся серия NVIDIA RTX 50 у популярного немецкого ритейлера".

Еще примері кликбейтных заголовков от ИИ, не соответствующих сути материала:

"BG 3 портит детей";

"Qi2 замедляет старые Pixel".

Переделанные заголовки от ИИ не соответствуют действительности Фото: The Verge

Примечательно, что Google предостерегает от использования заголовков с "кликбейтом", ориентированных на вовлечение читателей, в своих собственных правилах платформы Discover.

Иногда ИИ делает заголовки просто бессмысленными, убирая несколько слов:

"Разгар дебатов по тегам ИИ";

"Разработчики Microsoft используют ИИ".

Google указывает, какая-то часть публикации сгенерирована с помощью ИИ, который может совершать ошибки", но не раскрывает, какие именно элементы. К тому же, читатели видят это сообщение, только если нажимают кнопку "Подробнее", поэтому могут подумать, что СМИ намеренно пишут такие заголовки.

Представитель Google Мэллори Делеон признала, что компания проводит эксперименты и тестирует новый дизайн, меняющий расположение заголовков для некоторых пользователей. Согласно идее разработчиков, такой подход упростить восприятие информации до перехода по ссылке. Вероятно, Google откажется от проекта, если получит слишком много плохих отзывов.

Ранее писали, что в новом ИИ-поиске Google появится назойливая реклама. Она должна учитывать запросы конкретного пользователя, его предпочтения, а также информацию из Gmail и Google Drive.

В ноябре Google назвала лучшие приложения для Android в 2025 году. Эксперты были удивлены, что первое место досталось проекту, не использующему ИИ.