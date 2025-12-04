Google вам бреше: пошуковик змінює заголовки новин в Інтернеті на жахливий клікбейт

Google проводить експеримент із системою штучного інтелекту, яка замінює оригінальні заголовки в матеріалах ЗМІ на власні, часто спотворюючи зміст.

Компанія не попереджає про те, що ШІ намагається скоротити ідею кожної новини або статті до чотирьох слів або навіть коротше під час відображення в персоналізованій стрічці рекоменацій Google Discover. На це звернуло увагу американське видання The Verge.

Скорочуючи заголовки справжніх журналістів, робот створює безліч безглуздих і неправдивих. Наприклад, одна з новин порталу Ars Technica в Discover була озаглавлена: "Ціна Steam Machine розкрита", хоча насправді Valve не планує оголошувати її до 2026 року.

Клікбейтні заголовки в Discover, створені ШІ Фото: Bridenstine

Початковий заголовок на сайті: "Steam Machine від Valve має вигляд консолі, але не чекайте, що вона коштуватиме як консоль".

Відео дня

В іншому випадку ШІ Google перетворив заголовок Wccftech на клікбейт: "GPU AMD перевершили Nvidia". Оригінал звучить так: "Radeon RX 9070 XT продається краще, ніж вся серія NVIDIA RTX 50 у популярного німецького ритейлера".

Ще приклад клікбейтних заголовків від ШІ, які не відповідають суті матеріалу:

"BG 3 псує дітей";

"Qi2 уповільнює старі Pixel".

Перероблені заголовки від ШІ не відповідають дійсності Фото: Bridenstine

Примітно, що Google застерігає від використання заголовків із "клікбейтом", орієнтованих на залучення читачів, у своїх власних правилах платформи Discover.

Іноді ШІ робить заголовки просто безглуздими, прибираючи кілька слів:

"Розпал дебатів щодо тегів ШІ";

"Розробники Microsoft використовують ШІ".

Google вказує, "якась частина публікації згенерована за допомогою ШІ, який може робити помилки", але не розкриває, які саме елементи. До того ж, читачі бачать це повідомлення, тільки якщо натискають кнопку "Детальніше", тому можуть подумати, що ЗМІ навмисно пишуть такі заголовки.

Представник Google Меллорі Делеон визнала, що компанія проводить експерименти і тестує новий дизайн, який змінює розташування заголовків для деяких користувачів. Згідно з ідеєю розробників, такий підхід спростити сприйняття інформації до переходу за посиланням. Ймовірно, Google відмовиться від проєкту, якщо отримає занадто багато поганих відгуків.

Раніше писали, що в новому ШІ-пошуку Google з'явиться настирлива реклама. Вона має враховувати запити конкретного користувача, його вподобання, а також інформацію з Gmail і Google Drive.

У листопаді Google назвала найкращі додатки для Android у 2025 році. Експерти були здивовані, що перше місце дісталося проєкту, який не використовує ШІ.