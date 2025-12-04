Новый ИИ-смартфон Nubia M153 закажет самый дешевый товар без малейшего касания

Китайская компания ByteDance, причастная к созданию TikTok, выпустила свой первый телефон для разработчиков ИИ, который быстро раскупили.

Устройство под названием Nubia M153 AI получило ряд автоматизированных функций и поддержку Doubao от ByteDance, самого передового и популярного помощника на базе искусственного интеллекта в Китае. Его также называют китайский ChatGPT. Подробности стали известны сайту TechNode.

Телефон Nubia M153 AI ByteDance создала совместно с Nubia, дочерней компании ZTE в качестве инженерного прототипа ограниченным тиражом. Компания хотела проверить возможности смартфона под управлением ее системы Doubao.

Подразделение ByteDance Doubao руководило определением продукта и пользовательским интерфейсом ИИ-помощника, в то время как бренд ZTE Nubia занимался дизайном оборудования, разработкой и производством. Телефон выпускается в одной конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 6,78-дюймовым дисплеем LTPO.

Изначально его продавали по цене 3499 юаней (около 490 долларам США) в официальном интернет-магазине ZTE, но теперь устройство можно найти только у спекулянтов с большой наценкой (около 706 долларов) на вторичном рынке.

Как уточняет SouthChinaMorningPost, ИИ-помощник Doubao может автоматизировать множество задач при использовании телефона, например, поиск и заказ нужного пользователю товара по максимально низкой цене у надежного поставщика. Он распознает контент, отображаемый на экране любого стороннего приложения, и реагирует на команды, которые пользователь дает ему в диалоговом режиме.

Nubia M153 AI может забронировать столик или поездку целиком, отредактировать фотографии или заказать вещь, которую пользователь увидел в чьем-то видео в TikTok, Он также может бронировать рестораны и транспорт, а также добавлять последний выпуск подкаста в плейлист. Самое интересное, что все это происходит c помощью голосовых команд без малейших прикосновений к экрану, за исключением подтверждения оплаты на последнем этапе.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном и тройной камерой с разрешением 50 МП на задней панели, а также работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее писали, что Qualcomm выпускает процессор Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонов среднего класса. Он стал слегка урезанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5.