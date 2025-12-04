Новий ШІ-смартфон Nubia M153 замовить найдешевший товар без найменшого дотику
Китайська компанія ByteDance, причетна до створення TikTok, випустила свій перший телефон для розробників ШІ, який швидко розкупили.
Пристрій під назвою Nubia M153 AI отримав низку автоматизованих функцій і підтримку Doubao від ByteDance, найпередовішого і найпопулярнішого помічника на базі штучного інтелекту в Китаї. Його також називають китайський ChatGPT. Подробиці стали відомі сайту TechNode.
Телефон Nubia M153 AI ByteDance створила спільно з Nubia, дочірньою компанією ZTE в якості інженерного прототипу обмеженим тиражем. Компанія хотіла перевірити можливості смартфона під управлінням її системи Doubao.
Підрозділ ByteDance Doubao керував визначенням продукту і призначеним для користувача інтерфейсом ШІ-помічника, в той час як бренд ZTE Nubia займався дизайном устаткування, розробкою і виробництвом. Телефон випускається в одній конфігурації 16 ГБ + 512 ГБ і оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO.
Спочатку його продавали за ціною 3499 юанів (близько 490 доларів США) в офіційному інтернет-магазині ZTE, але тепер пристрій можна знайти тільки у спекулянтів з великою націнкою (близько 706 доларів) на вторинному ринку.
Як уточнює SouthChinaMorningPost, ШІ-помічник Doubao може автоматизувати безліч завдань під час використання телефону, наприклад, пошук і замовлення потрібного користувачеві товару за максимально низькою ціною у надійного постачальника. Він розпізнає контент, що відображається на екрані будь-якого стороннього додатка, і реагує на команди, які користувач дає йому в діалоговому режимі.
Nubia M153 AI може забронювати столик або поїздку цілком, відредагувати фотографії або замовити річ, яку користувач побачив у чиємусь відео в TikTok, Він також може бронювати ресторани і транспорт, а також додавати останній випуск подкасту в плейлист. Найцікавіше, що все це відбувається за допомогою голосових команд без найменших дотиків до екрана, за винятком підтвердження оплати на останньому етапі.
Смартфон оснащений 6,78-дюймовим екраном і потрійною камерою з роздільною здатністю 50 МП на задній панелі, а також працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Раніше писали, що Qualcomm випускає процесор Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонів середнього класу. Він став злегка урізаною версією Snapdragon 8 Elite Gen 5.