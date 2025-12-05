Новые iPhone сильно упали в цене: почему их распродают по дешевке и где можно купить

Неудачная модель iPhone Air провалилась в продажах по итогах 10 недель, зато теперь дешево продается на вторичном рынке.

Другие модели iPhone 17 продаются стабильно, превосходя показатели линейки iPhone 16. Компания SellCell проанализировала ситуацию в своем новом отчете.

Снижение стоимости iPhone Air 1TB на 47,7% стало самым резким десятинедельным падением среди всех iPhone с 2022 года. Его стоимость на вторичном рынке продолжает падать, вероятно, владельцы не уверены в том, что смогут его перепродать. На цену также влияют вопросы к долговечности, сложность ремонта и доступность запчастей, учитывая тонкий корпус.

С амортизацией на уровне 47,7%, iPhone Air значительно уступает всем последним моделям iPhone. Официальная розничная цена модели составляет $1399 или около 58 701 грн, а значит цена упала до $731.6 или 30 697,5 грн. Если эта тенденция сохранится, владельцы могут обнаружить, что держат в руках очень дорогое, но неинтересное другим устройство.

Тем временем, основные модели iPhone 17 пользовались высоким спросом на раннем этапе, а темпы продаж превысили темпы прошлогоднего запуска. В отличие от них, iPhone Air, который подавали как сверхкомпактный смартфон, плохо продавался с самого начала.

Основные модели iPhone 17 сохраняют на 9,7% лучше по сравнению с Air. По данным SellCell средняя стоимость iPhone 17 на вторичном рынке за десять недель снизилась на 34,6%, что превышает показатели как iPhone 16 (39,0%), так и iPhone 14 (36,6%). При этом средний размер амортизации iPhone Air составляет 44,3%, а потери варьируются от 40,3% до 47,7%.

Компания SellCell проанализировала десятинедельную амортизацию, используя данные о ценах обратного выкупа устройств в режиме реального времени от более чем 40 американских компаний. Все устройства были оценены в хорошем состоянии для обеспечения согласованности сравнений.

Показатели амортизации рассчитывались путем сравнения первоначальных рекомендованных розничных цен (MSRP) со средними ценами обратного выкупа на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10-й неделях. Средние значения включают все значения емкости накопителей в каждом модельном ряду.

Ранее писали, что Apple сняла с производства iPhone Air и отложила выпуск следующего поколения модели из-за низких продаж. Главной проблемой стала низкая емкость аккумулятора, которой пришлось пожертвовать ради уменьшения толщины корпуса. Пострадала также основная камера.

Apple предлагала компенсировать низкую емкость батареи своим фирменным аксессуаром. Однако эксперты призвали не покупать MagSafe для iPhone Air из-за его высокой стоимости.