Нові iPhone сильно впали в ціні: чому їх розпродають задешево і де можна купити

Невдала модель iPhone Air провалилася в продажах за підсумками 10 тижнів, зате тепер дешево продається на вторинному ринку.

Інші моделі iPhone 17 продаються стабільно, перевершуючи показники лінійки iPhone 16. Компанія SellCell проаналізувала ситуацію у своєму новому звіті.

Зниження вартості iPhone Air 1TB на 47,7% стало найрізкішим десятитижневим падінням серед усіх iPhone з 2022 року. Його вартість на вторинному ринку продовжує падати, ймовірно, власники не впевнені в тому, що зможуть його перепродати. На ціну також впливають питання до довговічності, складність ремонту та доступність запчастин, враховуючи тонкий корпус.

З амортизацією на рівні 47,7%, iPhone Air значно поступається всім останнім моделям iPhone. Офіційна роздрібна ціна моделі становить $1399 або близько 58 701 грн, а отже ціна впала до $731.6 або 30 697,5 грн. Якщо ця тенденція збережеться, власники можуть виявити, що тримають у руках дуже дорогий, але нецікавий іншим пристрій.

Тим часом, основні моделі iPhone 17 користувалися високим попитом на ранньому етапі, а темпи продажів перевищили темпи торішнього запуску. На відміну від них, iPhone Air, який подавали як надкомпактний смартфон, погано продавався з самого початку.

Основні моделі iPhone 17 зберігають на 9,7% краще порівняно з Air. За даними SellCell середня вартість iPhone 17 на вторинному ринку за десять тижнів знизилася на 34,6%, що перевищує показники як iPhone 16 (39,0%), так і iPhone 14 (36,6%). При цьому середній розмір амортизації iPhone Air становить 44,3%, а втрати варіюються від 40,3% до 47,7%.

Компанія SellCell проаналізувала десятитижневу амортизацію, використовуючи дані про ціни зворотного викупу пристроїв у режимі реального часу від більш ніж 40 американських компаній. Усі пристрої були оцінені в хорошому стані для забезпечення узгодженості порівнянь.

Показники амортизації розраховувалися шляхом порівняння початкових рекомендованих роздрібних цін (MSRP) із середніми цінами зворотного викупу на 1-му, 2-му, 4-му, 6-му, 8-му і 10-му тижнях. Середні значення включають всі значення ємності накопичувачів у кожному модельному ряду.

Раніше писали, що Apple зняла з виробництва iPhone Air і відклала випуск наступного покоління моделі через низькі продажі. Головною проблемою стала низька ємність акумулятора, якою довелося пожертвувати заради зменшення товщини корпусу. Постраждала також основна камера.

Apple пропонувала компенсувати низьку ємність батареї своїм фірмовим аксесуаром. Однак експерти закликали не купувати MagSafe для iPhone Air через його високу вартість.