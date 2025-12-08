Ветряная "капсула" вырабатывает до 2 кВт бесплатной энергии: подходит даже для городов

Компания Halcium из Солт-Лейк-Сити, США, разработала всенаправленную ветряную турбину PowerPod, с помощью которой предлагает добывать бесплатное электричество для домов.

Ветряк-капсула не только работает во время морозов и метелей, но и решает другие важные проблемы, включая компактность, безопасность для животных. Благодаря этому PowerPod пользуется большой популярностью среди американцев, передает издание Energies Media.

Обновленная турбина производит до 2 кВт электроэнергии, что в два раза больше по сравнению с предыдущей моделью, и может использовать более слабый ветер, улавливая его со всех направлений. Компания обещает, что ветряная турбина может значительно превзойти солнечные панели (даже в много солнечных дней). Установку можно легко интегрировать в домашние энергосистемы, что позволяет создавать гибридные солнечно-ветровые электростанции.

Відео дня

Решение может помощь владельцам домов в условиях, где более крупные ветряные турбины не подходят. Например, некоторые из них замедляются или вовсе останавливаются в мороз и снегопад, когда на лопастях собирается лед. У PowerPod ротор скрыт в капсуле, поэтому не страдает от этого явления.

Halcium позиционирует свое изобретение как удачное решение для добычи энергии в городах. Неподвижный корпус не "мерцает" и не раздражает людей вокруг, а также хорошо вписывается в городскую архитектуру. Он имеет аэродинамическую оболочку, которая управляет потоками воздуха и потенциально увеличивает производство электроэнергии по сравнению с традиционной турбиной в том же месте.

Компания Halcium пока привлекает инвестиции и не объявила окончательные цены, но выступает за доступную цену. Более того, этот ветрогенератор был создан компанией в надежде обеспечить возобновляемую энергетику в жилых районах. Учитывая особенности жилого сектора, турбина компактна, работает бесшумно и безопасно.

Ранее писали о разработке улучшенной ветряной турбины в Италии с ИИ. Стартап Gevi Wind планирует сделать так, чтобы оборудование адаптировалось к переменчивому ветру и в режиме реального времени и таким образом увеличивало эффективность производства электроэнергии.

А компания O-Innovations представила компактный ветрогенератор O-Wind. Инновационная конструкция безлопастной турбины позволяет ловить ветер с любого направления и вырабатывать около 3 мегаватт-часов в год.