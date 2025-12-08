Вітряна "капсула" виробляє до 2 кВт безкоштовної енергії: підходить навіть для міст

Компанія Halcium із Солт-Лейк-Сіті, США, розробила всеспрямовану вітряну турбіну PowerPod, за допомогою якої пропонує видобувати безкоштовну електрику для будинків.

Вітряк-капсула не тільки працює під час морозів і хуртовин, а й вирішує інші важливі проблеми, включно з компактністю, безпекою для тварин. Завдяки цьому PowerPod користується великою популярністю серед американців, передає видання Energies Media.

Оновлена турбіна виробляє до 2 кВт електроенергії, що вдвічі більше порівняно з попередньою моделлю, і може використовувати слабший вітер, вловлюючи його з усіх напрямків. Компанія обіцяє, що вітряна турбіна може значно перевершити сонячні панелі (навіть у багато сонячних днів). Установку можна легко інтегрувати в домашні енергосистеми, що дає змогу створювати гібридні сонячно-вітрові електростанції.

Рішення може допомогти власникам будинків в умовах, де більші вітряні турбіни не підходять. Наприклад, деякі з них сповільнюються або зовсім зупиняються в мороз і снігопад, коли на лопатях збирається лід. У PowerPod ротор прихований у капсулі, тому не страждає від цього явища.

Halcium позиціонує свій винахід як вдале рішення для видобутку енергії в містах. Нерухомий корпус не "мерехтить" і не дратує людей навколо, а також добре вписується в міську архітектуру. Він має аеродинамічну оболонку, яка керує потоками повітря і потенційно збільшує виробництво електроенергії порівняно з традиційною турбіною в тому ж місці.

Компанія Halcium поки що залучає інвестиції і не оголосила остаточні ціни, але виступає за доступну ціну. Ба більше, цей вітрогенератор був створений компанією в надії забезпечити поновлювану енергетику в житлових районах. З огляду на особливості житлового сектора, турбіна компактна, працює безшумно і безпечно.

Раніше писали про розробку поліпшеної вітряної турбіни в Італії з ШІ. Стартап Gevi Wind планує зробити так, щоб обладнання адаптувалося до мінливого вітру і в режимі реального часу і таким чином збільшувало ефективність виробництва електроенергії.

А компанія O-Innovations представила компактний вітрогенератор O-Wind. Інноваційна конструкція безлопатевої турбіни дає змогу ловити вітер з будь-якого напрямку і виробляти близько 3 мегават-годин на рік.