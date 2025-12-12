Солнечным панелям нашли новое применение в Израиле: что они заменят и когда окупятся

В Израиле правительство хочет заменить широко распространенные солнечные водонагреватели системами, включающими солнечные панели и тепловые насосы.

Министерство энергетики и инфраструктуры в своем предложении отметило, что мера поможет снизить стоимость жизни и перестроить энергетическую экономику страны. Программу планируют запустить для всех жилых зданий в 2026 году. Подробности сообщает Times of Israel.

Солнечные водонагреватели стали обязательным элементом израильских домов в 1980-х годах. В настоящее время солнечные водонагреватели используются примерно в 85% израильских домохозяйств и позволяют экономить около 5% от общего потребления электроэнергии

Система весьма полезна, но имеет много ограничений. Например, солнечную энергию нельзя собирать ночью или в пасмурные дни, и в такие моменты жителям Израиля приходится использовать котлы мощностью 2,5 киловатта, работающие от их поставщиков электроэнергии, которые потребляют очень много энергии.

Водонагреватели экономят деньги, но только в солнечные дни Фото: The Times of Israel

По данным министерства, электрические водонагреватели могут потреблять до 25% всей электроэнергии, производимой в стране. В целом, на нагрев воды приходится около 14% от общего годового потребления электроэнергии домохозяйствами.

Солнечные водонагреватели приносят пользу только жителям верхних семи этажей многоквартирного дома. Согласно строительным нормам, квартиры, расположенные более чем на семи этажах от верхнего, не могут использовать солнечные водонагреватели, и это становится все более серьезной проблемой, поскольку дома становятся все выше.

Солнечные водонагреватели были передовой для своего времени, сейчас доступны более эффективные технологии. Поэтому правительство предложило заменить их фотоэлектрическими системами (или солнечные батареи другими словами) вместе с тепловыми насосами.

По оценкам экспертов, такая технология в 2,5-4 раза энергоэффективнее электрических котлов. К тому же, избыточная электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями, может быть использована для других целей или продана электроэнергетической компании, что принесет доход зданию.

Солнечные водонагреватели стоят почти на всех домах в Израиле Фото: The Times of Israel

Тепловые насосы используют сжатие для более эффективного нагрева воды, чем котлы, и уже производятся в Израиле такими компаниями, как Tadiran и Electra. Для перехода на новую систему нужно выделить дополнительно 1150 долларов на каждую квартиру в новостройке, но эти инвестиции должны окупиться за несколько лет.

