Сонячним панелям знайшли нове застосування в Ізраїлі: що вони замінять і коли окупляться

В Ізраїлі уряд хоче замінити широко поширені сонячні водонагрівачі системами, що включають сонячні панелі та теплові насоси.

Міністерство енергетики та інфраструктури у своїй пропозиції зазначило, що захід допоможе знизити вартість життя і перебудувати енергетичну економіку країни. Програму планують запустити для всіх житлових будівель у 2026 році. Подробиці повідомляє Times of Israel.

Сонячні водонагрівачі стали обов'язковим елементом ізраїльських будинків у 1980-х роках. Нині сонячні водонагрівачі використовують приблизно у 85% ізраїльських домогосподарств і дають змогу заощаджувати приблизно 5% від загального споживання електроенергії.

Система дуже корисна, але має багато обмежень. Наприклад, сонячну енергію не можна збирати вночі або в похмурі дні, і в такі моменти жителям Ізраїлю доводиться використовувати котли потужністю 2,5 кіловата, що працюють від їхніх постачальників електроенергії, які споживають дуже багато енергії.

Водонагрівачі економлять гроші, але тільки в сонячні дні Фото: The Times of Israel

За даними міністерства, електричні водонагрівачі можуть споживати до 25% всієї електроенергії, виробленої в країні. Загалом, на нагрівання води припадає близько 14% від загального річного споживання електроенергії домогосподарствами.

Сонячні водонагрівачі приносять користь тільки жителям верхніх семи поверхів багатоквартирного будинку. Згідно з будівельними нормами, квартири, розташовані більш ніж на семи поверхах від верхнього, не можуть використовувати сонячні водонагрівачі, і це стає дедалі серйознішою проблемою, оскільки будинки стають дедалі вищими.

Сонячні водонагрівачі були передовою для свого часу, зараз доступні більш ефективні технології. Тому уряд запропонував замінити їх фотоелектричними системами (або сонячні батареї іншими словами) разом із тепловими насосами.

За оцінками експертів, така технологія в 2,5-4 рази енергоефективніша за електричні котли. До того ж, надлишкова електроенергія, що виробляється сонячними батареями, може бути використана для інших цілей або продана електроенергетичній компанії, що принесе дохід будівлі.

Сонячні водонагрівачі стоять майже на всіх будинках в Ізраїлі Фото: The Times of Israel

Теплові насоси використовують стиснення для більш ефективного нагріву води, ніж котли, і вже виробляються в Ізраїлі такими компаніями, як Tadiran і Electra. Для переходу на нову систему потрібно виділити додатково 1150 доларів на кожну квартиру в новобудові, але ці інвестиції мають окупитися за кілька років.

