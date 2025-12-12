Афера на $40 млрд: южнокорейского криптомагната отправили за решетку на 15 лет (видео)

34-летний южнокорейский криптовалютный магнат До Квон был приговорен к 15 годам тюремного заключения после того, как обвал рынка на $40 миллиардов выявил мошенничество в его криптоэкосистеме. Количество обманутых им людей может достигать миллиона.

Приговор финансовому мошеннику был вынесен в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке судьей Поло А. Энгельмайером, и заседание продолжалось весь день, сообщает CNN.

Квону грозило максимум 25 лет тюрьмы, однако правительство просило для него только 12. По словам судьи, такой срок для него "слишком мягкий". Просьбу защиты подсудимого о пяти годах он назвал "совершенно немыслимой и крайне необоснованной".

"Ваше преступление привело к тому, что реальные люди потеряли $40 миллиардов реальных денег, а не какие-то бумажные убытки", — сказал Энгельмайер, назвав преступление Квона "мошенничеством эпических, масштабов, охватывающих целые поколения". Он добавил, что криптобизнесмен обладал "почти мистической властью" над инвесторами и причинил неисчислимый "человеческий ущерб".

Відео дня

В августе Квон признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, связанным с крахом Terraform Labs, сингапурской компании, которую он соучредил в 2018 году. По словам прокуроров, убытки превысили совокупные потери от мошенничества основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и соучредителя OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда. Судья Энгельмайер подсчитал, что жертв могло быть около миллиона.

История краха на миллиарды долларов

Компания Terraform Labs рекламировала свой TerraUSD как надежный "стейблкоин" — разновидность валюты, обычно привязанную к стабильным активам для предотвращения резких колебаний цен. Но, по словам прокуроров, это была иллюзия, подкрепленная внешними денежными вливаниями, которая рухнула после того, как цена упала значительно ниже отметки в $1. Обвал нанес сокрушительный удар по инвесторам TerraUSD и его плавающей валюты-близнеца Luna, вызвав "каскад кризисов, прокатившихся по криптовалютным рынкам".

Интервью До Квона трехлетней давности о его деятельности

По словам прокуроров, Квон пытался восстановить Terraform Labs в Сингапуре, прежде чем бежать на Балканы по поддельному паспорту. Он находится под стражей с марта 2023 года в Черногории. Ему зачли 17 месяцев, проведенных в тюрьме до экстрадиции в США.

В рамках сделки о признании вины Квон согласился конфисковать более $19 миллионов. Его адвокаты утверждали, что поведение их подзащитного было вызвано не жадностью, а "высокомерием и отчаянием".

Энгельмайер отклонил просьбу о назначении наказания в родной Южной Корее, где он также находится под следствием и где живут его жена и четырехлетняя дочь.

Выслушав рассказы жертв, одни – на суде другие – по телефону, Квон принес пострадавшим свои извинения.

"Последние несколько лет я почти все свободное время думал о том, что мог бы сделать по-другому и что могу сделать сейчас, чтобы все исправить", — заявил подозреваемый, признавшись, что общение с жертвами было "ужасным" и вновь напомнило ему о тех огромных потерях, которые он причинил.

Отбывать срок До Квон будет в США

Разрушенные семьи и потерянные деньги

Во время расследования было собрано не менее 300 свидетельств от потерпевших. Один из пострадавших написал судье в письме, что подумывал о самоубийстве после того, как его отец потерял свои пенсионные накопления в результате этой схемы.

Другая жертва схемы Квона по телефону рассказал, что жена развелась с ним, сыновьям пришлось отказаться от коллежа, а он сам вынуждено вернулся в Хорватию и живет с родителями после того, как крах TerraUSD стер все сбережения его семьи.

Еще один свидетель рассказал, что ему приходится жить с чувством вины за то, что он убеждал своих родственников и сотни некоммерческих организаций инвестировать.

Станислав Трофимчук заявил, что инвестиции его семьи упали со $190 000 до $13 000 долларов — "17 лет нашей жизни потеряны" за то, что он описал как "две недели сплошного ужаса".

Чонси Сент-Джон, выступая в суде, сказал, что некоторые некоммерческие организации, с которыми он работал, потеряли более $2 миллионов, а церковная группа — около $900 000.

Теперь на нем и его жене – миллионы долларов долгов. Более того, родственники его жены вынуждены работать, хотя планировали выйти на пенсию.

Напомним, Ружа Игнатова, также известная как "криптокоролева", стала первым крипто-преступником, попавшим в список самых разыскиваемых ФБР, и одиннадцатой женщиной, попавшей в этот список за 72 года существования службы. Согласно информации правоохранителей, она украла более 4 миллиардов долларов у людей, которые вложились в ее несостоявшийся проект OneCoin.

Также сообщалось, что сотрудники Интерпола вышли на след и задержали основателя криптовалютной биржи, гражданина Турции Фарука Фатиха Озера, укравшего у инвесторов $2 млрд. Ему грозит 40 тысяч лет заключения.