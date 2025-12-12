Афера на $40 млрд: південнокорейського криптомагната відправили за ґрати на 15 років (відео)

34-річний південнокорейський криптовалютний магнат До Квон був засуджений до 15 років тюремного ув'язнення після того, як обвал ринку на $40 мільярдів виявив шахрайство в його криптоекосистемі. Кількість ошуканих ним людей може сягати мільйона.

Вирок фінансовому шахраєві ухвалив у федеральному суді Мангеттена в Нью-Йорку суддя Поло А. Енгельмаєр, і засідання тривало весь день, повідомляє CNN.

Квону загрожувало щонайбільше 25 років в'язниці, проте уряд просив для нього лише 12. За словами судді, такий термін для нього "занадто м'який". Прохання захисту підсудного про п'ять років він назвав "абсолютно немислимим і вкрай необґрунтованим".

"Ваш злочин призвів до того, що реальні люди втратили $40 мільярдів реальних грошей, а не якісь паперові збитки", — сказав Енгельмаєр, назвавши злочин Квона "шахрайством епічних масштабів, що охоплюють цілі покоління". Він додав, що криптобізнесмен мав "майже містичну владу" над інвесторами і заподіяв незліченну "людську шкоду".

Відео дня

У серпні Квон визнав себе винним за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаним із крахом Terraform Labs, сінгапурської компанії, яку він співзаснував у 2018 році. За словами прокурорів, збитки перевищили сукупні втрати від шахрайства засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда і співзасновника OneCoin Карла Себастьяна Грінвуда. Суддя Енгельмаєр підрахував, що жертв могло бути близько мільйона.

Історія краху на мільярди доларів

Компанія Terraform Labs рекламувала свій TerraUSD як надійний "стейблкоїн" — різновид валюти, зазвичай прив'язаний до стабільних активів для запобігання різким коливанням цін. Але, за словами прокурорів, це була ілюзія, підкріплена зовнішніми грошовими вливаннями, яка звалилася після того, як ціна впала значно нижче за позначку в $1. Обвал завдав нищівного удару по інвесторах TerraUSD і його плаваючої валюти-близнюка Luna, спричинивши "каскад криз, які прокотилися криптовалютними ринками".

Інтерв'ю До Квона трирічної давнини про його діяльність

За словами прокурорів, Квон намагався відновити Terraform Labs у Сінгапурі, перш ніж втекти на Балкани за підробленим паспортом. Він перебуває під вартою з березня 2023 року в Чорногорії. Йому зарахували 17 місяців, проведених у в'язниці до екстрадиції в США.

У рамках угоди про визнання провини Квон погодився конфіскувати понад $19 мільйонів. Його адвокати стверджували, що поведінка їхнього підзахисного була спричинена не жадібністю, а "зарозумілістю і відчаєм".

Енгельмаєр відхилив прохання про призначення покарання в рідній Південній Кореї, де він також перебуває під слідством і де мешкають його дружина та чотирирічна донька.

Вислухавши розповіді жертв, одні — на суді, інші — телефоном, Квон попросив у постраждалих пробачення.

"Останні кілька років я майже весь вільний час думав про те, що міг би зробити по-іншому і що можу зробити зараз, щоб усе виправити", — заявив підозрюваний, зізнавшись, що спілкування з жертвами було "жахливим" і знову нагадало йому про ті величезні втрати, які він заподіяв.

Відбувати термін До Квон буде в США

Зруйновані сім'ї та втрачені гроші

Під час розслідування було зібрано щонайменше 300 свідчень від потерпілих. Один із потерпілих написав судді в листі, що подумував про самогубство після того, як його батько втратив свої пенсійні накопичення внаслідок цієї схеми.

Інша жертва схеми Квона телефоном розповіла, що дружина розлучилася з ним, синам довелося відмовитися від коледжу, а він сам вимушено повернувся в Хорватію і живе з батьками після того, як крах TerraUSD стер усі заощадження його сім'ї.

Ще один свідок розповів, що йому доводиться жити з почуттям провини за те, що він переконував своїх родичів і сотні некомерційних організацій інвестувати.

Станіслав Трофимчук заявив, що інвестиції його сім'ї впали зі $190 000 до $13 000 доларів — "17 років нашого життя втрачено" за те, що він описав як "два тижні суцільного жаху".

Чонсі Сент-Джон, виступаючи в суді, сказав, що деякі некомерційні організації, з якими він працював, втратили понад $2 мільйони, а церковна група — близько $900 000.

Тепер на ньому та його дружині — мільйони доларів боргів. Ба більше, родичі його дружини змушені працювати, хоча планували вийти на пенсію.

Нагадаємо, Ружа Ігнатова, також відома як "криптокоролева", стала першою крипто-злочинницею, яка потрапила до списку найрозшукуваніших ФБР, та одинадцятою жінкою, яка потрапила до цього списку за 72 роки існування служби. Згідно з інформацією правоохоронців, вона вкрала понад 4 мільярди доларів у людей, які вклалися в її проект OneCoin, що не відбувся.

Також повідомлялося, що співробітники Інтерполу вийшли на слід і затримали засновника криптовалютної біржі, громадянина Туреччини Фарука Фатіха Озера, який вкрав у інвесторів $2 млрд. Йому загрожує 40 тисяч років ув'язнення.