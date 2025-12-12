Смартфоны Samsung изменятся навсегда: какое революционное улучшение придумали для них

Компания Samsung разработала сенсор, который обеспечит съемку динамичных сцен без искажений в будущих смартфонах линейки Galaxy.

Он использует модифицированную структуру пикселей и алгоритмы оптического потока для достижения четкости изображения на уровне глобальной выдержки. Преобразователи встроены непосредственно в пиксели, поэтому время съемки сокращается. Такую информацию передает южнокорейское издание Sisa Journal.

Смартфонам сложно красиво запечатлеть динамичные сцены, поскольку искажения делают объекты в движении неестественными и деформированными из-за последовательного характера стандартных методов съемки. По данным СМИ, Samsung может решить эту проблему с помощью датчика с глобальным затвором высокого разрешения.

Відео дня

Сейчас практически все камеры смартфонов используют скользящий затвор, который последовательно экспонирует строки пикселей, поэтому верхняя часть объекта. Например, человека, записывается раньше, чем нижняя, и весь объект размещается на снимке как-будто под наклоном.

Новая технология позволяет мгновенно "замораживать" изображение, имитируя работу глобального затвора за счет переработанной структуры пикселей. Аналого-цифровой преобразователь теперь встроен непосредственно в пиксели, что значительно ускоряет преобразование аналоговых сигналов в цифровые данные.

Источник из Samsung Electronics сообщил изданию Sisa Journal, что четыре пикселя используют один преобразователь, что позволяет сенсору очень быстро обрабатывать информацию, в то время как алгоритм оптического потока математически компенсирует движение. Новый сенсор имеет разрешение 12 Мп и пиксели размером 1,5 микрона, что предполагает, что он, скорее всего, будет использоваться в качестве сверхширокоугольного или телеобъектива, а не основного объектива в будущих флагманских смартфонах Galaxy.

Ранее писали о недорогих смартфонах с лучшими камерами. В плане фотосъемки, отличное сочетание цены и качества предлагают Google, Xiaomi, Realme.

Есть также информация, что смартфоны Samsung Galaxy получат новые процессоры Exynos. Они могут увеличить производительности и эффективность работы аккумуляторов.