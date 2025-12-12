Смартфони Samsung зміняться назавжди: яке революційне поліпшення придумали для них

Компанія Samsung розробила сенсор, який забезпечить зйомку динамічних сцен без спотворень у майбутніх смартфонах лінійки Galaxy.

Він використовує модифіковану структуру пікселів і алгоритми оптичного потоку для досягнення чіткості зображення на рівні глобальної витримки. Перетворювачі вбудовані безпосередньо в пікселі, тому час зйомки скорочується. Таку інформацію передає південнокорейське видання Sisa Journal.

Смартфонам складно красиво зафіксувати динамічні сцени, оскільки спотворення роблять об'єкти в русі неприродними і деформованими через послідовний характер стандартних методів зйомки. За даними ЗМІ, Samsung може вирішити цю проблему за допомогою датчика з глобальним затвором високої роздільної здатності.

Зараз практично всі камери смартфонів використовують ковзний затвор, який послідовно експонує рядки пікселів, тому верхня частина об'єкта. Наприклад, людини, записується раніше, ніж нижня, і весь об'єкт розміщується на знімку ніби під нахилом.

Нова технологія дає змогу миттєво "заморожувати" зображення, імітуючи роботу глобального затвора завдяки переробленій структурі пікселів. Аналого-цифровий перетворювач тепер вбудований безпосередньо в пікселі, що значно прискорює перетворення аналогових сигналів у цифрові дані.

Джерело з Samsung Electronics повідомило виданню Sisa Journal, що чотири пікселі використовують один перетворювач, що дає змогу сенсору дуже швидко обробляти інформацію, тоді як алгоритм оптичного потоку математично компенсує рух. Новий сенсор має роздільну здатність 12 Мп і пікселі розміром 1,5 мікрона, що припускає, що він, найімовірніше, буде використовуватися як надширококутний або телеоб'єктив, а не основний об'єктив у майбутніх флагманських смартфонах Galaxy.

Є також інформація, що смартфони Samsung Galaxy отримають нові процесори Exynos. Вони можуть збільшити продуктивність та ефективність роботи акумуляторів.