Цены на аккумуляторы резко упали: солнечная энергетика теперь может измениться навсегда

Аккумуляторы существенно подешевели за последние несколько лет, благодаря чему солнечная энергетика может стать экономически более выгодной.

Стоимость хранения электроэнергии с помощью аккумуляторов коммунального масштаба по состоянию на октябрь 2025 года за пределами Китая и США упала до всего 65 долларов за МВтч, что делает экономически целесообразным поставки солнечной энергии, когда она нужна. Об этом пишет pv magazine со ссылкой на данные аналитического центра по вопросам энергетики Ember.

Анализ показывает, что после особенно резкого падения в 2024 году, цены на аккумуляторы продолжили значительно снижаться в этом году. Это знаменует собой существенный сдвиг в том, как быстро аккумуляторные накопители стали доступными.

"После падения стоимости аккумуляторного оборудования на 40% в 2024 году, очевидно, что мы на пути к очередному значительному падению в 2025 году", — сказала представительница Ember Костанца Рангелова.

Согласно исследованию, стоимость полноценной системы аккумуляторного накопления, подключенной к сети, по состоянию на октябрь 2025 года составляет лишь 125 долларов США/кВтч. Это привело к снижению цены на хранение электроэнергии, что в свою очередь делает солнечную энергию более доступной.

Как объясняют в издании, солнечные панели генерируют большую часть энергии днем. Аккумуляторы нужны, чтобы хранить излишки генерации и предоставлять их пользователям в часы пикового потребления.

"Солнечная энергия — это уже не просто дешевая дневная электроэнергия, теперь это электроэнергия, которую можно распределять в любое время. Это меняет правила игры для стран с быстрорастущим спросом и сильными солнечными ресурсами", — подчеркнула Рангелова.

Напомним, Китай запустил в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в стране систему накопления энергии на литий-железо-фосфатных батареях.

Фокус также сообщал, что ученые создали первую в мире аккумуляторную систему на основе алюминиево-графитовых двуионных батарей (AGDIB).