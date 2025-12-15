Ціни на акумулятори різко впали: сонячна енергетика тепер може змінитися назавжди

Акумулятори суттєво подешевшали за останні кілька років, завдяки чому сонячна енергетика може стати економічно вигіднішою.

Вартість зберігання електроенергії за допомогою акумуляторів комунального масштабу станом на жовтень 2025 року за межами Китаю та США впала до лише 65 доларів за МВт·год, що робить економічно доцільним постачання сонячної енергії, коли вона потрібна. Про це пише pv magazine з посиланням на дані аналітичного центру з питань енергетики Ember.

Аналіз показує, що після особливо різкого падіння у 2024 році, ціни на акумулятори продовжили значно знижуватися цього року. Це знаменує собою суттєвий зсув у тому, як швидко акумуляторні накопичувачі стали доступними.

"Після падіння вартості акумуляторного обладнання на 40% у 2024 році, очевидно, що ми на шляху до чергового значного падіння у 2025 році", — сказала представниця Ember Костанца Рангелова.

Згідно з дослідженням, вартість повноцінної системи акумуляторного накопичення, підключеної до мережі, станом на жовтень 2025 року становить лише 125 доларів США/кВт·год. Це призвело до зниження ціни на зберігання електроенергії, що своєю чергою робить сонячну енергію доступнішою.

Як пояснюють у виданні, сонячні панелі генерують більшу частину енергії вдень. Акумулятори потрібні, щоб зберігати надлишки генерації та надавати їх користувачам у години пікового споживання.

"Сонячна енергія — це вже не просто дешева денна електроенергія, тепер це електроенергія, яку можна розподіляти в будь-який час. Це змінює правила гри для країн зі швидкозростаючим попитом і сильними сонячними ресурсами", — наголосила Рангелова.

Нагадаємо, Китай запустив в комерційну експлуатацію найбільшу в країні систему накопичення енергії на літій-залізо-фосфатних батареях.

Фокус також повідомляв, що вчені створили першу у світі акумуляторну систему на основі алюмінієво-графітових двоіонних батарей (AGDIB).