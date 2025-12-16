Нет смысла покупать OLED-телевизоры: эксперт назвал более выгодную альтернативу

OLED-телевизоры обеспечивают потрясающее качество изображения, но дорого стоят. Иногда гораздо выгоднее купить жидкокристаллическую панель, обеспечивающую схожую картинку по цене гораздо ниже.

Сегодня ЖК-телевизоры выпускаются в самых разных формах и размерах, используя усовершенствованные технологии подсветки mini-LED, включая подвиды QNED и QLED. Все это, несмотря на различные названия, жидкокристаллические панели. Журналист издания SlashGear Аззиф Халик объяснил, почему их стоит покупать вместо OLED-телевизоров.

Нельзя сказать, что ЖК-телевизоры однозначно лучше более дорогих OLED-моделей, однако некоторые из них могут послужить достойной альтернативой в некоторых ситуациях. Некоторые OLED-телевизоры плохо работают при ярком освещении.

Например, панели QD-OLED (с квантовыми точками) не имеют поляризатора, поэтому изображение выглядит фиолетовым и теряет контрастность при ярком окружающем освещении. Панели WOLED, которые не делают картинку фиолетовой, все равно уступают ЖК-телевизорам в яркости.

Во время тестов редакция Tom's Guide обнаружила, что телевизор mini-LED Hisense U8N может быть в пять раз ярче OLED. Яркость очень важна при просмотре фильмов или сериалов в светлой комнате.

Cветодиоды mini-LED исправили проблемы ЖК-телевизоров с засвечиванием при просмотре контента в режиме HDR. Меньшие по размеру диоды позволяют создавать гораздо больше зон затемнения, чем было возможно раньше, и это ощутимо улучшило качество изображения.

Кроме того, телевизоры QLED и QNED на базе мини-LED, такие как TCL QM7K, используют квантовые точки для получения ярких, привлекательных цветов. Вместе с этими технологиями можно получить очень высокое качество просмотра без необходимости покупать дорогой OLED-телевизор, такой как LG G5 за 2000 долларов.

