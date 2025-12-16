Немає сенсу купувати OLED-телевізори: експерт назвав вигіднішу альтернативу

OLED-телевізори забезпечують приголомшливу якість зображення, але дорого коштують. Іноді набагато вигідніше купити рідкокристалічну панель, що забезпечує схожу картинку за ціною набагато нижчою.

Сьогодні РК-телевізори випускаються в найрізноманітніших формах і розмірах, використовуючи вдосконалені технології підсвічування mini-LED, включно з підвидами QNED і QLED. Все це, незважаючи на різні назви, рідкокристалічні панелі. Журналіст видання SlashGear Аззіф Халік пояснив, чому їх варто купувати замість OLED-телевізорів.

Не можна сказати, що РК-телевізори однозначно кращі за більш дорогі OLED-моделі, проте деякі з них можуть стати гідною альтернативою в деяких ситуаціях. Деякі OLED-телевізори погано працюють при яскравому освітленні.

Наприклад, панелі QD-OLED (з квантовими точками) не мають поляризатора, тому зображення має фіолетовий вигляд і втрачає контрастність при яскравому навколишньому освітленні. Панелі WOLED, які не роблять картинку фіолетовою, все одно поступаються РК-телевізорам у яскравості.

Під час тестів редакція Tom's Guide виявила, що телевізор mini-LED Hisense U8N може бути в п'ять разів яскравішим за OLED. Яскравість дуже важлива під час перегляду фільмів або серіалів у світлій кімнаті.

Світлодіоди mini-LED виправили проблеми РК-телевізорів із засвічуванням під час перегляду контенту в режимі HDR. Менші за розміром діоди дають змогу створювати набагато більше зон затемнення, ніж було можливо раніше, і це відчутно поліпшило якість зображення.

Крім того, телевізори QLED і QNED на базі міні-LED, такі як TCL QM7K, використовують квантові точки для отримання яскравих, привабливих кольорів. Разом із цими технологіями можна отримати дуже високу якість перегляду без необхідності купувати дорогий OLED-телевізор, такий як LG G5 за 2000 доларів.

