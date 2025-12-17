Какой смартфон купить на 2026 год: эта модель легко превзошла Samsung и iPhone (фото, видео)

Бренд Poco, известный доступными и мощными устройствами, в этом году отметился моделью F7 Ultra. У смартфона почти топовое "железо" и камеры по цене вдвое меньше премиальных флагманов.

Рассказываем, почему на смартфон стоит обратить внимание, ссылаясь на результаты тестирования зарубежных экспертов портала GSMArena.

Дизайн и экран

Впервые в истории бренда смартфон получил полноценную влагозащиту по стандарту IP68. Производитель заявляет, что устройство выдерживает погружение на глубину до 2,5 метров в течение 30 минут. Корпус выполнен из стекла и алюминия, и в руке лежит приятно.

Дисплей представляет собой 6,67-дюймовую OLED-панель с разрешением QHD+ (3200x1440) и плотностью пикселей 526 ppi. Частота обновления составляет 120 Гц, поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+. Заявленный пиковый показатель яркости — 3200 нит. В реальных тестах в автоматическом режиме экран выдал 1506 нит, а в ручном — 792, что считается отличным результатом для читаемости на солнце.

Реализована высокая частота ШИМ-затемнения 3840 Гц, что исключает мерцание и снижает нагрузку на зрение при низкой яркости.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Производительность и камеры

Смартфон построен на 3-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite. В сочетании с 12 оперативной памяти он демонстрирует отличные результаты — прошлогоднего топового решения хватает и для шустрой работы, и для любых игр. Емкость накопителя UFS 4.0 — 256/512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu 10 телефон набрал 2 580 520 баллов.

Однако за такую мощь приходится платить нагревом: в стресс-тестах 3DMark алюминиевая рамка становилась ощутимо горячей уже через 10 минут нагрузки, есть и заметное падение производительности спустя время. Так что троттлинг, к сожалению, имеется.

Камеры Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Главным нововведением стала система камер.

Основной модуль: 50 Мп (сенсор OmniVision 1/1.55"), диафрагма f/1.6, оптическая стабилизация. Снимки отличные, отличаются широким динамическим диапазоном и естественной цветопередачей в большинстве условий. Телеобъектив: 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом. Интересная особенность — минимальная дистанция фокусировки всего 9 см. Это позволяет делать потрясающие макроснимки ("телемакро"), недоступные большинству флагманов. Сверхширокоугольная камера: 32 МП. Обеспечивает неплохую детализацию, но лишена автофокуса.

Poco F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Автономность и зарядка

Смартфон оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5300 мАч. В тестах активного использования он продержался 13 часов 32 минуты. Скорость зарядки впечатляет: проводной адаптер мощностью 120 Вт (в Европе продается отдельно) заряжает батарею с 0 до 100% ровно за 30 минут. Также добавлена быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт.

Важный нюанс: в комплекте поставки зарядный блок отсутствует, поэтому для максимально быстрой подпитки его придется докупать.

Обзор Poco F7 Ultra

Вердикт

Poco F7 Ultra — это ультимативное решение для тех, кто ищет максимальную производительность и качественный экран без переплаты за бренд.

Плюсы:

Высокое быстродействие (Snapdragon 8 Elite).

Яркий QHD+ OLED-дисплей с ШИМ 3840 Гц.

Полноценная влагозащита IP68.

Телеобъектив с уникальной возможностью макросъемки.

Скоростная зарядка.

Минусы:

В комплекте нет зарядного адаптера.

Отсутствие поддержки eSIM.

Сверхширокоугольная камера не снимает видео в 4K.

Ощутимый нагрев корпуса под максимальной нагрузкой.

Цена Poco F7 Ultra в Украине — от 24 149 грн.

