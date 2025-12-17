Який смартфон купити на 2026 рік: ця модель легко перевершила Samsung і iPhone (фото, відео)

Бренд Poco, відомий доступними та потужними пристроями, цього року відзначився моделлю F7 Ultra. У смартфона майже топове "залізо" і камери за ціною вдвічі меншою за преміальні флагмани.

Розповідаємо, чому на смартфон варто звернути увагу, посилаючись на результати тестування зарубіжних експертів порталу GSMArena.

Дизайн і екран

Уперше в історії бренду смартфон отримав повноцінний вологозахист за стандартом IP68. Виробник заявляє, що пристрій витримує занурення на глибину до 2,5 метрів протягом 30 хвилин. Корпус виконаний зі скла та алюмінію, і в руці лежить приємно.

Дисплей являє собою 6,67-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю QHD+ (3200x1440) і щільністю пікселів 526 ppi. Частота оновлення становить 120 Гц, підтримуються технології Dolby Vision і HDR10+. Заявлений піковий показник яскравості — 3200 ніт. У реальних тестах в автоматичному режимі екран видав 1506 ніт, а в ручному — 792, що вважається відмінним результатом для читабельності на сонці.

Реалізовано високу частоту ШІМ-затемнення 3840 Гц, що виключає мерехтіння і знижує навантаження на зір за низької яскравості.

Продуктивність і камери

Смартфон побудований на 3-нанометровому чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite. У поєднанні з 12 оперативною пам'яттю він демонструє чудові результати — торішнього топового рішення вистачає і для спритної роботи, і для будь-яких ігор. Ємність накопичувача UFS 4.0 — 256/512 ГБ. У бенчмарку AnTuTu 10 телефон набрав 2 580 520 балів.

Однак за таку міць доводиться платити нагріванням: у стрес-тестах 3DMark алюмінієва рамка ставала відчутно гарячою вже за 10 хвилин навантаження, є і помітне падіння продуктивності через деякий час. Так що троттлінг, на жаль, є.

Головним нововведенням стала система камер.

Основний модуль: 50 Мп (сенсор OmniVision 1/1.55"), діафрагма f/1.6, оптична стабілізація. Знімки чудові, вирізняються широким динамічним діапазоном і природною передачею кольору в більшості умов. Телеоб'єктив: 50 Мп з 2,5-кратним оптичним зумом. Цікава особливість — мінімальна дистанція фокусування всього 9 см. Це дає змогу робити приголомшливі макрознімки ("телемакро"), недоступні більшості флагманів. Надширококутна камера: 32 МП. Забезпечує непогану деталізацію, але позбавлена автофокусу.

Автономність і зарядка

Смартфон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 5300 мАг. У тестах активного використання він протримався 13 годин 32 хвилини. Швидкість зарядки вражає: дротовий адаптер потужністю 120 Вт (у Європі продається окремо) заряджає батарею з 0 до 100% рівно за 30 хвилин. Також додана швидка бездротова зарядка на 50 Вт.

Важливий нюанс: у комплекті поставки зарядний блок відсутній, тому для максимально швидкого підживлення його доведеться докуповувати.

Огляд Poco F7 Ultra

Вердикт

Poco F7 Ultra — це ультимативне рішення для тих, хто шукає максимальну продуктивність і якісний екран без переплати за бренд.

Плюси:

Висока швидкодія (Snapdragon 8 Elite).

Яскравий QHD+ OLED-дисплей із ШІМ 3840 Гц.

Повноцінний вологозахист IP68.

Телеоб'єктив з унікальною можливістю макрозйомки.

Швидкісна зарядка.

Мінуси:

У комплекті немає зарядного адаптера.

Відсутність підтримки eSIM.

Надширококутна камера не знімає відео в 4K.

Відчутне нагрівання корпусу під максимальним навантаженням.

Ціна Poco F7 Ultra в Україні — від 24 149 грн.

