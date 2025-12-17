Во Вьетнаме ребенок погнул целую коробку дорогих NVMe-накопителей Samsung (фото)

Во Вьетнаме 10-летний мальчик погнул 50 твердотельных накопителей Samsung NVMe, которые лежали в одной коробке.

Фотографиями уничтоженной техники "самый несчастный папа в мире" поделился на странице группы Build PC в Facebook.

Мужчина написал, что недавно успел закупиться накопителями перед подорожанием. Сейчас такой комплект стоит около $3800 долларов, так как это SSD Samsung PM991a объемом по 512 ГБ.

"Самый несчастный папа в мире. Партия оперативной памяти, скрин-карты, SSD, процессора… рост цен, рост даже быстрее, чем цена золота. Потом мой сын пробует их на долговечность, ломая всю коробку с жестким диском папы. SSD NVMe 512gb — 2 шт х 50 шт. Честно говоря, ругать его за это слишком мягко", – говорится в публикации.

Відео дня

Дорогие накопители согнуты практически пополам Фото: Facebook

Тут же – фото "виновника" и результаты его работы.

Ребенок, сломавший 50 накопителей Фото: Facebook

По информации VideoCardz, быстрые NVMe-накопители, такие как модели Samsung PM991a, сейчас пользуются большим спросом. Однако продать их по той же цене, что покупал, владелец уже не сможет. Каждый из них стоит около двух миллионов донгов (примерно $76).

Теоретически, некоторые накопители могли уцелеть — основные чипы расположены на коротком конце планки, а длинная часть часто пустая. Но согнутая конструкция — это гарантированный брак.

В комментариях к фото некоторые пользователи пишут, что наказали бы ребенка как следует, однако другие считают, что подобные дорогие вещи не должны быть доступны, если в доме есть дети.

Месяц назад американские технологические компании Nvidia и AMD заявили, что планируют повышение цен на всю линейку своих графических процессоров в связи с ростом затрат на рынке динамической оперативной памяти (DRAM) и ее дефицитом.

Напомним, мошенники научились выдавать старые видеокарты за новые. Таких видеокарт очень много на Алиэкспресс, а не только на досках объявлений.

Ранее сообщалось, почему Nvidia не собирается понижать цены на свои видеокарты и считает их вполне оправданными.