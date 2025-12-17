У В'єтнамі дитина погнула цілу коробку дорогих NVMe-накопичувачів Samsung (фото)

У В'єтнамі 10-річний хлопчик погнув 50 твердотільних накопичувачів Samsung NVMe, які лежали в одній коробці.

Фотографіями знищеної техніки "найнещасніший тато у світі" поділився на сторінці групи Build PC у Facebook.

Чоловік написав, що нещодавно встиг закупитися накопичувачами перед подорожчанням. Зараз такий комплект коштує близько $3800 доларів, оскільки це SSD Samsung PM991a об'ємом по 512 ГБ.

"Найнещасніший тато у світі. Партія оперативної пам'яті, скрін-карти, SSD, процесори... зростання цін, зростання навіть швидше, ніж ціна золота. Потім мій син пробує їх на довговічність, ламаючи всю коробку з жорстким диском тата. SSD NVMe 512gb — 2 шт х 50 шт. Чесно кажучи, сварити його за це занадто м'яко", — йдеться в публікації.

Дорогі накопичувачі зігнуті практично навпіл Фото: Facebook

Тут же — фото "винуватця" і результати його роботи.

Дитина, яка зламала 50 накопичувачів Фото: Facebook

За інформацією VideoCardz, швидкі NVMe-накопичувачі, як-от моделі Samsung PM991a, зараз мають великий попит. Однак продати їх за тією ж ціною, що купував, власник уже не зможе. Кожен із них коштує близько двох мільйонів донгів (приблизно $76).

Теоретично, деякі накопичувачі могли вціліти — основні чіпи розташовані на короткому кінці планки, а довга частина часто порожня. Але зігнута конструкція — це гарантований брак.

У коментарях до фото деякі користувачі пишуть, що покарали б дитину як слід, проте інші вважають, що подібні дорогі речі не повинні бути доступні, якщо в будинку є діти.

Місяць тому американські технологічні компанії Nvidia і AMD заявили, що планують підвищення цін на всю лінійку своїх графічних процесорів у зв'язку зі зростанням витрат на ринку динамічної оперативної пам'яті (DRAM) та її дефіцитом.

