Смартфоны и ноутбуки будут дольше работать от батареи: в чем суть новой технологии

Ученые из Массачуссетского технологического института в США представили новую технологию, которая увеличит энергоэффективность компьютерных чипов.

Она снизит потребление энергии устройствами во время высокопроизводительных вычислений и работы искусственного интеллекта, что позволит будущим смартфонам или ноутбукам дольше работать без подзарядки. Подробности исследования передает официальный сайт МТИ.

В традиционных схемах логические устройства, выполняющие вычисления, такие как транзисторы, и запоминающие устройства, хранящие данные, устанавливаются как отдельные компоненты, и передача данных между ними расходует дополнительную энергию. Ученые придумали, как объединить их в одном компактном блоке на полупроводниковом чипе. Это позволяет значительно сократить потери энергии и повысить скорость вычислений.

Улучшение стало возможным благодаря недавно созданному материалу с уникальными свойствами, аморфному оксиду индия, и более точному методу его изготовления, уменьшающий количество дефектов. Они позволяют создавать очень маленькие транзисторы со встроенной памятью, которые могут работать быстрее и при этом потреблять меньше электроэнергии.

Кроме того, для экономии энергии ученые придумали многослойную компоновку активных компонентов, чтобы уменьшить расстояние, которое нужно пройти данным. Они смогли разместить эти компоненты не на передней стороне микросхемы, как это делали раньше, а на задней.

По мнению инженеров, технология поможет снизить растущее потребление электроэнергии вычислительными процессами, особенно в таких ресурсоемких приложениях, как генеративный искусственный интеллект или компьютерное зрение.

