Смартфони та ноутбуки довше працюватимуть від батареї: у чому суть нової технології

Вчені з Массачусетського технологічного інституту в США представили нову технологію, яка збільшить енергоефективність комп'ютерних чипів.

Вона знизить споживання енергії пристроями під час високопродуктивних обчислень і роботи штучного інтелекту, що дасть змогу майбутнім смартфонам або ноутбукам довше працювати без підзарядки. Подробиці дослідження передає офіційний сайт МТІ.

У традиційних схемах логічні пристрої, що виконують обчислення, як-от транзистори, і запам'ятовуючі пристрої, що зберігають дані, встановлюють як окремі компоненти, і передача даних між ними витрачає додаткову енергію. Вчені придумали, як об'єднати їх в одному компактному блоці на напівпровідниковому чипі. Це дає змогу значно скоротити втрати енергії та підвищити швидкість обчислень.

Відео дня

Поліпшення стало можливим завдяки нещодавно створеному матеріалу з унікальними властивостями, аморфному оксиду індію, і більш точному методу його виготовлення, що зменшує кількість дефектів. Вони дають змогу створювати дуже маленькі транзистори з вбудованою пам'яттю, які можуть працювати швидше і при цьому споживати менше електроенергії.

Крім того, для економії енергії вчені придумали багатошарове компонування активних компонентів, щоб зменшити відстань, яку потрібно пройти даним. Вони змогли розмістити ці компоненти не на передній стороні мікросхеми, як це робили раніше, а на задній.

На думку інженерів, технологія допоможе знизити зростаюче споживання електроенергії обчислювальними процесами, особливо в таких ресурсномістких додатках, як генеративний штучний інтелект або комп'ютерний зір.

Раніше писали, що смартфони можуть сильно подорожчати у 2025 році. Системи ШІ вимагають нових центрів обробки даних і велику кількість чипів пам'яті, які почали зростати в ціні.

З'явилася інформація, що з тієї ж причини нові смартфони стануть гірше працювати. Цілком можливо, виробникам доведеться повернутися до модулів оперативної пам'яті об'ємом 4 ГБ, щоб заощадити.