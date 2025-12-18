Хорошее качество по низкой цене: топ доступных смартфонов стоимостью до 20 000 грн

Сегодня на рынке много хороших и недорогих смартфонов, которые предлагают приятный дизайн, неплохие камеры, емкие батареи и по характеристикам не намного уступают флагманским моделям.

Производители смартфонов широко внедрили технологии нового поколения, такие как искусственный интеллект, и сделали их более доступными во всех ценовых сегментах, но они нужны далеко не всем. Многие до сих пор предпочитают модели стоимостью от 10 000 до 15 000 грн. Индийское издание Business Today определило лучшие доступные смартфоны в этой ценовой категории.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Скриншот

Модель хорошо зарекомендовала себя благодаря мощному процессору, превосходному AMOLED-дисплею с разрешением 1,5K и длительному времени автономной работы с аккумулятором 6000 мАч. Poco X7 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8400 Ultra, обеспечивающем плавную работу в играх и повседневных задачах. Он также идеально подходит для просмотра фильмов или игр с хорошей графикой, что делает его отличным выбором 2025 года. И стоит телефон довольно дешево — около 12 500 грн за версию с 8 ГБ оперативной памяти и около 14 000 — за 12 ГБ.

Nothing Phone 3a Pro

Смартфон Nothing Phone 3a Pro получил уникальный дизайн Фото: Скриншот

Смартфон предлагает простой и удобный пользовательский интерфейс, потрясающее качество камеры, высокую производительность в повседневных задачах и многообещающее время автономной работы — около 13 часов при активном использовании. Кроме того, смартфон получил функции на основе искусственного интеллекта, телеобъектив и уникальный дизайн, что сделало его предметом обсуждения года. Цена Nothing Phone 3a Pro немногим выше — около 17 500 грн за 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

OnePlus Nord CE 5

Смартфон OnePlus Nord CE 5 обладает весьма быстрой зарядкой Фото: Скриншот

Универсальный и недорогой смартфон за 14 000 грн, который, учитывая его цену, отличается батареей емкостью 5200 мАч, выдерживая более 14 часов активной работы. Модель оснащена качественным AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и хорошей производительностью в повседневных задачах. Он завоевал популярность благодаря процессору MediaTek Dimensity 8350 Apex.

Realme 15 Pro

Смартфон Realme 15 Pro умеет хорошо фотографировать Фото: Скриншот

Смартфон обладает впечатляющими функциями камеры и обеспечивает отличное качество изображения, а также обладает самым ярким и четким дисплеем (OLED) в своем сегменте, что делает его отличным выбором для пользователей, которые смотрят много видео. Кроме того, он предлагает достойную производительность и работу от батареи в течение всего дня. Realme 15 Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 7000 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Телефон работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme 6.0 и имеет право на три крупных обновления ОС.

Рассматривали также самые мощные Android-флагманы в мире. Их производительность обеспечивают два флагманских чипсета — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и MediaTek Dimensity 9500.