Хороша якість за низькою ціною: топ доступних смартфонів вартістю до 20 000 грн

Сьогодні на ринку багато хороших і недорогих смартфонів, які пропонують приємний дизайн, непогані камери, ємні батареї і за характеристиками не набагато поступаються флагманським моделям.

Виробники смартфонів широко впровадили технології нового покоління, як-от штучний інтелект, і зробили їх доступнішими у всіх цінових сегментах, але вони потрібні далеко не всім. Багато хто досі віддає перевагу моделям вартістю від 10 000 до 15 000 грн. Індійське видання Business Today визначило найкращі доступні смартфони в цій ціновій категорії.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Скриншот

Модель добре зарекомендувала себе завдяки потужному процесору, чудовому AMOLED-дисплею з роздільною здатністю 1,5K і тривалому часу автономної роботи з акумулятором 6000 мАг. Poco X7 Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 8400 Ultra, що забезпечує плавну роботу в іграх і повсякденних завданнях. Він також ідеально підходить для перегляду фільмів або ігор з хорошою графікою, що робить його відмінним вибором 2025 року. І коштує телефон досить дешево — близько 12 500 грн за версію з 8 ГБ оперативної пам'яті і близько 14 000 — за 12 ГБ.

Nothing Phone 3a Pro

Смартфон Nothing Phone 3a Pro отримав унікальний дизайн Фото: Скриншот

Смартфон пропонує простий і зручний користувальницький інтерфейс, приголомшливу якість камери, високу продуктивність у повсякденних завданнях і багатообіцяючий час автономної роботи — близько 13 годин при активному використанні. Крім того, смартфон отримав функції на основі штучного інтелекту, телеоб'єктив і унікальний дизайн, що зробило його предметом обговорення року. Ціна Nothing Phone 3a Pro трохи вища — близько 17 500 грн за 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої.

OnePlus Nord CE 5

Смартфон OnePlus Nord CE 5 має досить швидку зарядку Фото: Скриншот

Універсальний і недорогий смартфон за 14 000 грн, який, з огляду на його ціну, вирізняється батареєю ємністю 5200 мАг, витримуючи понад 14 годин активної роботи. Модель оснащена якісним AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5К і хорошою продуктивністю в повсякденних завданнях. Він завоював популярність завдяки процесору MediaTek Dimensity 8350 Apex.

Realme 15 Pro

Смартфон Realme 15 Pro вміє добре фотографувати Фото: Скриншот

Смартфон володіє вражаючими функціями камери і забезпечує відмінну якість зображення, а також володіє найяскравішим і найчіткішим дисплеєм (OLED) у своєму сегменті, що робить його відмінним вибором для користувачів, які дивляться багато відео. Крім того, він пропонує гідну продуктивність і роботу від батареї протягом усього дня. Realme 15 Pro оснащений потужним акумулятором ємністю 7000 мАг, що підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. Телефон працює під управлінням Android 15 з оболонкою Realme 6.0 і має право на три великих оновлення ОС.

Розглядали також найпотужніші Android-флагмани у світі. Їхню продуктивність забезпечують два флагманські чіпсети — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 і MediaTek Dimensity 9500.