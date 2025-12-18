Представлен "убийца флагманов" OnePlus 15R с мощным аккумулятором на 7400 мАч (фото)

OnePlus показала смартфон 15R, ставший глобальной версией модели Ace 6T, но с рядом существенных изменений. Аппарат предлагает почти топовое "железо" и емкий аккумулятор по цене субфлагмана.

Как сообщает GSMArena, OnePlus 15R стал одним из первых в мире устройств на базе свежего процессора Snapdragon 8 Gen 5.

Главной особенностью новинки стала кремний-углеродная (Si-C) батарея емкостью 7400 мАч. Это один из самых высоких показателей в сегменте, даже если по сравнению Ace 6T (8300 мАч) емкость была немного снижена. Мощность проводной зарядки составляет 80 Вт.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Чип Snapdragon 8 Gen 5 трудится в связке с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 ГБ. Прошивка OxygenOS 16 базируется на ОС Android 16 и содержит ИИ-функции OnePlus AI.

Спереди установлен 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и переменной частотой обновления до 165 Гц. Панель защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Важное отличие от китайского аналога — улучшенная фронтальная камера: здесь используется сенсор на 32 Мп (вместо 16 Мп).

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Тыльный блок камер включает в себя:

Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX906) с фокусным расстоянием 24 мм и оптической стабилизацией (OIS).

Сверхширокоугольный модуль: 8 Мп с углом обзора 112°.

Смартфон получил полный набор сертификаций защиты от пыли и влаги: IP66, IP68, IP69 и IP69K.

OnePlus 15R будет доступен в цветах Charcoal Black (черный) и Mint Breeze (зеленый). Предварительные заказы уже открыты, а розничные продажи стартуют 15 января. Покупатели топовой версии (12/512 ГБ) по предзаказу могут получить в подарок адаптер питания на 120 Вт и наушники OnePlus Buds 4.

Стоимость версии 12/256 ГБ в США составляет 699 долларов (около 29 600 грн).

Ранее сообщалось про смартфоны, которые перевернут рынок в 2026 году. В ближайшие недели ведущие бренды выпустят мощные смартфоны, которые зададут стандарты на весь 2026 год. От рекордных аккумуляторов OnePlus до смены оптики в Xiaomi и дизайнерских экспериментов Samsung — анонсы обещают удивить.