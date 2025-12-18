Представлено "вбивцю флагманів" OnePlus 15R із потужним акумулятором на 7400 мАг (фото)

OnePlus показала смартфон 15R, що став глобальною версією моделі Ace 6T, але з низкою істотних змін. Апарат пропонує майже топове "залізо" і ємний акумулятор за ціною субфлагмана.

Як повідомляє GSMArena, OnePlus 15R став одним із перших у світі пристроїв на базі свіжого процесора Snapdragon 8 Gen 5.

Головною особливістю новинки стала кремній-вуглецева (Si-C) батарея ємністю 7400 мАг. Це один із найвищих показників у сегменті, навіть якщо порівняно з Ace 6T (8300 мАг) ємність було трохи знижено. Потужність дротової зарядки становить 80 Вт.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Чип Snapdragon 8 Gen 5 працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X Ultra і накопичувачем UFS 4.1 об'ємом 256 або 512 ГБ. Прошивка OxygenOS 16 базується на ОС Android 16 і містить ШІ-функції OnePlus AI.

Спереду встановлено 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і змінною частотою оновлення до 165 Гц. Панель захищена склом Gorilla Glass 7i. Важлива відмінність від китайського аналога — поліпшена фронтальна камера: тут використовується сенсор на 32 Мп (замість 16 Мп).

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Тильний блок камер містить у собі:

Основний модуль: 50 Мп (Sony IMX906) з фокусною відстанню 24 мм і оптичною стабілізацією (OIS).

Надширококутний модуль: 8 Мп із кутом огляду 112°.

Смартфон отримав повний набір сертифікацій захисту від пилу і вологи: IP66, IP68, IP69 і IP69K.

OnePlus 15R буде доступний у кольорах Charcoal Black (чорний) і Mint Breeze (зелений). Попередні замовлення вже відкриті, а роздрібні продажі стартують 15 січня. Покупці топової версії (12/512 ГБ) за попереднім замовленням можуть отримати в подарунок адаптер живлення на 120 Вт і навушники OnePlus Buds 4.

Вартість версії 12/256 ГБ у США становить 699 доларів (близько 29 600 грн).

Раніше повідомлялося про смартфони, які перевернуть ринок у 2026 році. Найближчими тижнями провідні бренди випустять потужні смартфони, які зададуть стандарти на весь 2026 рік. Від рекордних акумуляторів OnePlus до зміни оптики в Xiaomi і дизайнерських експериментів Samsung — анонси обіцяють здивувати.