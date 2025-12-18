Новый монстр с большой батареей: раскрыты характеристики смартфона Honor X8d

Новый китайский смартфон Honor X8d уже выставили в продажу в Кыргызстане, раскрыв технические характеристики.

Модель появилась в кыргызском онлайн-магазине, хотя разработчики еще не сделали официальный анонс. На это обратило внимание издание GSM Arena.

Первое, на что стоит обратить внимание — большой акrумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, которые должны обеспечить высокую автономность. Смартфон также оснащен 6,77-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с разрешением 1080x2392, процессором Snapdragon 6s 4G Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором.

На задней панели расположена основная камера на 108 Мп и какая-то дополнительная камера на 5 Мп, есть также фронтальная камера для селфи на 16 Мп. Размеры телефона составляют 162,9 x 76,3 x 7,5 мм, а вес — 188 г.

Honor X8d представлен в синем, сером и черном цветах. Предусмотрена защита от пыли и брызг по стандарту IP65.

Неясно, какое программное обеспечение следует ожидать. В описании указана операционная система Android 15 с оболочкой MagicOS 10, однако MagicOS 10 основана на Android 16. GSM Arena предполагает, что магазин допустил опечатку, и смартфон получит самую новую версию.

На сайте указано, что Honor X8d сейчас отсутствует на складе, что может скоро измениться, но пока не позволяет узнать стоимость устройства.

