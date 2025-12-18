Новий монстр із великою батареєю: розкрито характеристики смартфона Honor X8d

Новий китайський смартфон Honor X8d уже виставили в продаж у Киргизстані, розкривши технічні характеристики.

Модель з'явилася в киргизькому онлайн-магазині, хоча розробники ще не зробили офіційний анонс. На це звернуло увагу видання GSM Arena.

Перше, на що варто звернути увагу — великий акгумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт, що має забезпечити високу автономність. Смартфон також оснащений 6,77-дюймовим сенсорним AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1080x2392, процесором Snapdragon 6s 4G Gen 2, 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті та акумулятором.

На задній панелі розташована основна камера на 108 Мп і якась додаткова камера на 5 Мп, є також фронтальна камера для селфі на 16 Мп. Розміри телефону становлять 162,9 x 76,3 x 7,5 мм, а вага — 188 г.

Honor X8d представлений у синьому, сірому та чорному кольорах. Передбачено захист від пилу і бризок за стандартом IP65.

Неясно, яке програмне забезпечення слід очікувати. В описі вказана операційна система Android 15 з оболонкою MagicOS 10, однак MagicOS 10 заснована на Android 16. GSM Arena припускає, що магазин припустився помилки, і смартфон отримає найновішу версію.

На сайті зазначено, що Honor X8d зараз відсутній на складі, що може скоро змінитися, але поки не дає змоги дізнатися вартість пристрою.

Раніше писали, що смартфон Honor Win отримав батарею ємністю 10 000 мАг. Кремній-вуглецева технологія дає змогу вмістити величезний запас енергії у відносно компактний корпус.