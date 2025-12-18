Забудьте про Samsung Galaxy S26 Ultra: совсем скоро появится смартфон еще лучше (видео)

Китайская корпорация Xiaomi подтвердила, что выпустит свой новый флагман Xiaomi 17 Ultra уже на следующей неделе.

Обычно флагманы Xiaomi официально презентовали в феврале или марте, примерно во время выставки Mobile World Congress. Заявление на своей странице в социальной сети Weibo сделал основатель корпорации Лэй Цзюнь.

"Официальный релиз Xiaomi Mi 17 Ultra состоится на следующей неделе!", — написал предприниматель. Судя по исходящим данным, запись была сделана именно с Xiaomi 17 Pro.

Издание Android Authority предположило, что смартфон могут выпустить только на китайском рынке, а выход на международный — придержать до выставки Mobile World Congress.

На странице Xiaomi указано, что Xiaomi 17 Pro станет первым смартфоном компании, выпущенным в рамках усиленного партнерства с производителем камер Leica. Отныне компании будут не просто вести совместные исследования, но вместе разрабатывать продукты.

Xiaomi 17 Pro получит первый телеобъектив APO, сертифицированный Leica, а также новый основной датчик камеры следующего поколения размером в один дюйм. Объектив APO позволяет получать фотографии с уменьшенной хроматической аберрацией и цветовой окантовкой. Xiaomi не раскрыла, какой именно датчик используется для основной камеры, но утечки указывают на Omnivision OV50X в сочетании с 200-мегапиксельной телекамерой.

Разработчики обещают, что Xiaomi 17 Ultra обеспечит лучшее качество изображения при слабом освещении, более точную детализацию в условиях высокой контрастности и больше возможностей работы с телеобъективом.

Недавно предполагали, какие смартфоны перевернут рынок в 2026 году. Таким считают и Xiaomi 17 Ultra.

Ранее эксперты оценили смартфон Xiaomi 17 Pro Max, главной особенностью которого стал полноценный второй экран, встроенный в плато камеры. Этот элемент глубоко интегрирован в функционал устройства.