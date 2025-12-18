Забудьте про Samsung Galaxy S26 Ultra: зовсім скоро з'явиться смартфон ще кращий (відео)

Китайська корпорація Xiaomi підтвердила, що випустить свій новий флагман Xiaomi 17 Ultra вже наступного тижня.

Зазвичай флагмани Xiaomi офіційно презентували в лютому або березні, приблизно під час виставки Mobile World Congress. Заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo зробив засновник корпорації Лей Цзюнь.

"Офіційний реліз Xiaomi Mi 17 Ultra відбудеться наступного тижня!", — написав підприємець. Судячи з вихідних даних, запис було зроблено саме з Xiaomi 17 Pro.

Видання Android Authority припустило, що смартфон можуть випустити тільки на китайському ринку, а вихід на міжнародний — притримати до виставки Mobile World Congress.

На сторінці Xiaomi зазначено, що Xiaomi 17 Pro стане першим смартфоном компанії, випущеним у рамках посиленого партнерства з виробником камер Leica. Відтепер компанії будуть не просто вести спільні дослідження, але разом розробляти продукти.

Xiaomi 17 Pro отримає перший телеоб'єктив APO, сертифікований Leica, а також новий основний датчик камери наступного покоління розміром в один дюйм. Об'єктив APO дає змогу отримувати фотографії зі зменшеною хроматичною аберацією і колірною окантовкою. Xiaomi не розкрила, який саме датчик використовується для основної камери, але витоки вказують на Omnivision OV50X у поєднанні з 200-мегапіксельною телекамерою.

Розробники обіцяють, що Xiaomi 17 Ultra забезпечить кращу якість зображення при слабкому освітленні, більш точну деталізацію в умовах високої контрастності і більше можливостей роботи з телеоб'єктивом.

Нещодавно припускали, які смартфони перевернуть ринок у 2026 році. Таким вважають і Xiaomi 17 Ultra.

Раніше експерти оцінили смартфон Xiaomi 17 Pro Max, головною особливістю якого став повноцінний другий екран, вбудований у плато камери. Цей елемент глибоко інтегрований у функціонал пристрою.