Можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь: ответ экспертов все прояснил (фото)

Миллионы пользователей считают, что оставлять телефон подключенным к розетке на всю ночь опасно из-за риска пожара или быстрой деградации батареи. На деле это устаревший миф.

Эксперты портала MakeUseOf объяснили, как работают современные контроллеры питания и почему можно спать спокойно, пока ваш гаджет заряжается.

Почему раньше это было проблемой

Страх перед ночной зарядкой возник не на пустом месте. Ранние литий-ионные аккумуляторы и примитивные схемы управления питанием действительно имели недостатки. Когда старый телефон заряжался до 100%, он мог продолжать получать энергию, что приводило к перегреву и ускоренному износу ячеек батареи. В сочетании с некачественными зарядными устройствами это могло вызвать вздутие аккумулятора или даже возгорание.

Именно поэтому совет отключать телефон сразу после полной зарядки был абсолютно верным для устройств десятилетней давности. Но современные гаджеты устроены иначе.

Смартфоны оснащены функциями защиты от перезаряда Фото: makeuseof.com

Защита от перезаряда и умный софт

Главное изменение в индустрии — современные смартфоны невозможно "перезарядить" в привычном понимании. Как только уровень заряда достигает 100%, внутреннее оборудование полностью отключает подачу тока на аккумулятор. Телефон переходит на питание от сети, лишь изредка подпитываясь микротоками для поддержания уровня. Батарея не находится под постоянным стрессом и не циклирует между 99% и 100% всю ночь.

Кроме того, производители внедрили программную защиту. Технологии адаптивной зарядки изучают режим дня пользователя: телефон может быстро зарядиться до 80%, затем остановить процесс и добрать оставшиеся 20% только к моменту вашего пробуждения. Это существенно продлевает жизнь химическим элементам батареи.

Единственная реальная угроза

Несмотря на умную электронику, один враг у аккумуляторов остался — это перегрев. Эксперты подчеркивают, что опасность представляет не само время зарядки, а условия, в которых она происходит. Оставлять телефон под подушкой или одеялом категорически нельзя, так как тепло не может рассеиваться. Плотные чехлы также могут способствовать перегреву.

Вторая важная деталь — качество аксессуаров. Современные стандарты, такие как USB Power Delivery, предусматривают сообщение между зарядным блоком и телефоном перед подачей тока. Если использовать качественный кабель и блок питания, система сама выберет безопасный режим. Дешевые подделки лишены таких защитных механизмов и могут быть опасны.

